Региональный этап WorldSkills открылся на Ставрополье

НЕВИННОМЫССК, 2 марта. /ТАСС/. Региональный этап чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в понедельник открылся в Ставропольском крае. Самой крупной площадкой в регионе стал спортивный комплекс "Олимп", который принял участников по 31 компетенции.

Город профессионалов

Участниками регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы" на Ставрополье в 2020 году стали 270 студентов, юниоров и опытных мастеров. "Не много городов в Ставропольском крае и в стране, которые олицетворяют собой профессионализм человека. Крупнейшие предприятия химии, энергетики, отрасли от логистики до производства электроинструментов - это все город Невинномысск <…> Очень хочу, чтобы в Невинномысске молодые профессионалы укреплялись в своей профессии, вы нужны стране и Ставропольскому краю", - сказал на церемонии открытия чемпионата глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Во время четырехдневного регионального этапа участники будут соревноваться по 31 компетенции. Помимо конкурсантов из Ставропольского края, чемпионат на внеконкурсных условиях принял участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Алтайского края и Тульской области.

"Четыре дня здесь находится молодежь со всего края и других регионов страны, они увидят наш город, юг страны, возможно, <...> приедут к нам работать. Сегодня у нас строятся предприятия - от промышленных до сельскохозяйственных, инвестиции на сотни миллиардов рублей, строим ветроэлектростанции, сажаем сады, хочется, чтобы эти мальчишки и девчонки жили здесь и развивали наш город", - рассказал ТАСС глава моногорода Михаил Миненков.

Мастера в "Олимпе"

Спортивный комплекс "Олимп" в Невинномысске принял участников трети всех компетенций регионального чемпионата. Спортивный зал переоборудовали под мастерские, в большом помещении соседствуют столы со швейными машинками и ниши с электромонтажным оборудованием.

"Компетенция "Электромонтаж" входит в ТОП-50 всемирного чемпионата Worldskills, это одна из основных технических площадок. Участники выполняют работы по монтажу, наладке и запуску электрооборудования. По прошлому опыту общий уровень участников в Ставропольском крае значительно выше среднего по стране, надеемся, в этом году будет не хуже", - пояснил ТАСС главный эксперт площадки "Электромонтаж" Сергей Королев.

Одними из первых к работе приступили конкурсанты в компетенции "Веб-дизайн и разработка". На отдельных мониторах все желающие могли видеть работу, которую проделывали участники. В этом время участники компетенции "Программные решения для бизнеса" только готовились к выполнению заданий - студенты из разных городов обсуждали задания прошлых годов, подчеркивая практический опыт, который дает чемпионат.

"Для каждого направления бизнеса требуется свое программное обеспечение. На прошлогоднем чемпионате нужно было сделать программное обеспечение для риэлторского агентства, в позапрошлом - для швейной фабрики. Практики в образовательных учреждениях не хватает, устаревшие технологии. Во многих городах маленьких нет автоматизации бизнеса, это слишком дорого для малого бизнеса, не попасть на практическую работу. Чемпионат дает понимание, с чем мы будем работать в будущем", - пояснили ТАСС участники Илья из Минеральных Вод и Антон из Георгиевска.

Молодость и опыт

Некоторые участники приехали на чемпионат в сопровождении своих педагогов. Ставропольский региональный многопрофильны колледж в компетенции "Технологии моды" на чемпионате представили педагог Наталья Наводченко и студентка Александра.

"Здесь нужно обладать художественным вкусом, чутьем, <...> усидчивостью, и важно любить свою специальность - эта работа трудная, кропотливая, технически очень сложная. У нас, если защищают диссертации, то становятся, к примеру, кандидатами технических наук. Мода - это серьезная техническая специальность, несмотря на кажущуюся легкость и невесомость", - пояснила Наталья Наводченко.

Сама конкурсантка уже имеет в своем активе международные и краевые профессиональные дипломы, девушка является губернаторским стипендиатом. Но чемпионат все равно рассматривает как возможность проверить себя.

"Если человеку нравится профессия, то она не будет сложной, нравится узнавать что-то новое, учиться. Есть свои сложности, но нужно стараться, опыт просто так нигде не найдешь, нужно пробовать и делать. Чемпионат дает оценку работы, здесь можно сравнить, кто лучше, кто хуже, можно попробовать себя и понять, к чему стремиться дальше", - рассказала Александра.

В общей сложности соревнования регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы" проходят на 14 площадках в восьми территориях Ставрополья. В мастерстве соревнуются будущие сварщики, повара, флористы, модельеры, ветеринары, виноделы, администраторы отелей, специалисты в сферы туризма и другие.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 80 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.