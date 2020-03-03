Чайка поручил пересмотреть подход к обеспечению жильем нуждающихся жителей КЧР

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Властям Карачаево-Черкесской республики необходимо пересмотреть подход к предоставлению жилья нуждающимся жителям республики, за прошлый год жилыми помещениями было обеспечено лишь 5% состоящих на учете граждан, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка на совещании по вопросам социально-экономического развития КЧР.

"По состоянию на 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состояло 572 человека. За прошлый год удалось обеспечить жилыми помещениями 27 человек - это всего 5% от потребности. Причем, все жилые помещения приобретаются только на вторичном рынке, и качество этого жилья оставляет желать лучшего. Необходимо кардинально пересмотреть подход к решению этой проблемы", - сказал Чайка.

В то же время, по его словам, в регионе отмечается положительная динамика по выделению денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот. "В 2020 году общий объем средств, выделенных на эти цели, увеличился почти вдвое и составил более 76,5 млн рублей", - пояснил полпред.

В конце 2019 года в пресс-службе главы и правительства КЧР сообщали, что в 2018-2019 годах денежные поступления из федерального и республиканского бюджетов на обеспечение жильем детей-сирот были увеличены в два раза. В 2020 году также принято решение удвоить количество выделяемых квартир детям-сиротам. По данным республиканского министерства финансов, в 2019 году объем средств, выделяемых на приобретение жилья для детей-сирот, увеличился на 22,4% по сравнению с 2018 годом, на эти цели в республиканском бюджете было предусмотрено более 40 млн рублей.