20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чайка поручил пересмотреть подход к обеспечению жильем нуждающихся жителей КЧР

По состоянию на 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состояло 572 человека

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Властям Карачаево-Черкесской республики необходимо пересмотреть подход к предоставлению жилья нуждающимся жителям республики, за прошлый год жилыми помещениями было обеспечено лишь 5% состоящих на учете граждан, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка на совещании по вопросам социально-экономического развития КЧР.

"По состоянию на 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состояло 572 человека. За прошлый год удалось обеспечить жилыми помещениями 27 человек - это всего 5% от потребности. Причем, все жилые помещения приобретаются только на вторичном рынке, и качество этого жилья оставляет желать лучшего. Необходимо кардинально пересмотреть подход к решению этой проблемы", - сказал Чайка.

В то же время, по его словам, в регионе отмечается положительная динамика по выделению денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот. "В 2020 году общий объем средств, выделенных на эти цели, увеличился почти вдвое и составил более 76,5 млн рублей", - пояснил полпред.

В конце 2019 года в пресс-службе главы и правительства КЧР сообщали, что в 2018-2019 годах денежные поступления из федерального и республиканского бюджетов на обеспечение жильем детей-сирот были увеличены в два раза. В 2020 году также принято решение удвоить количество выделяемых квартир детям-сиротам. По данным республиканского министерства финансов, в 2019 году объем средств, выделяемых на приобретение жилья для детей-сирот, увеличился на 22,4% по сравнению с 2018 годом, на эти цели в республиканском бюджете было предусмотрено более 40 млн рублей.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" соберет на Ставрополье более 100 участников
Конкурс пройдет 6 и 7 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС