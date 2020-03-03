Гидрографическое судно "Маршал Геловани" отправилось в поход к Антарктиде

ТАСС, 3 марта. Гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Маршал Геловани" вышло из Владивостока в дальний поход к Антарктиде. Об этом сообщил журналистам во вторник представитель флота Николай Воскресенский.

"Планируется, что в море Дюрвиля "Маршал Геловани" встретится с океанографическим исследовательским судном Балтийского флота "Адмирал Владимирский", которое с 3 декабря прошлого года участвует в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России", - отметил Воскресенский.

Поход, посвященный 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, проходит при поддержке Русского географического общества и продлится более трех месяцев. За это время судно посетит порты Австралии, Малайзии, Филиппин и Южной Кореи, сказал представитель флота.

На переходе морем и в районе Антарктиды специалисты Тихоокеанского флота осуществят промер глубин, проведут ряд попутных исследований, добавил он.