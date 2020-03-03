Курортный сбор на Ставрополье по итогам 2019 года на 17% превысил прогноз

СТАВРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Объем средств курортного сбора в Ставропольском крае по итогам 2019 года на 17% превысил прогнозный показатель, рассчитанный властями в начале года. Итоговые данные сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"Финансирование работ [по благоустройству городов-курортов в 2020 году] составит 292,5 млн рублей. Столько было получено по итогам прошлого года от отдыхающих - на 43 млн больше, чем мы планировали в начале 2019", - написал он на своей странице в Instagram.

Владимиров отметил, что турпоток в регионе ежегодно увеличивается, это отражается и на собираемости взноса. "Это показатель того, что курортный сбор не понизил востребованность наших курортов. Наоборот, поток отдыхающих растет <…> Результаты в виде обновленной курортной инфраструктуры, новых точек притяжения, думаю, уже заметили очень многие", - сообщил губернатор края.

Тенденция роста сохранилась в 2020 году, по итогам января власти отмечают перевыполнение прогнозного плана. "Объем доходов бюджета Ставропольского края от уплаты курортного сбора за отчетный период январь 2019 года составил более 17 млн. рублей <…> за аналогичный период 2020 года объем составил порядка 19 млн. рублей", - сообщили ТАСС в краевом министерстве туризма и оздоровительных курортов.

Фонтаны, скверы и минеральные ванны

Власти четырех городов-курортов Кавказских Минеральных Вод совместно с жителями муниципалитетов уже определили точки, где будут проведены работы в 2020 году. В Пятигорске курортный сбор позволит дополнительно направить на благоустройство 49 млн рублей.

"Планируем привести в порядок сквер в районе четвертого и седьмого источников минеральной воды, которые знамениты своим теплым нарзаном. Новый облик приобретет и Поющий фонтан у парка "Цветник" (который, кстати, тоже восстановлен на средства курортного сбора). А также - одна из "зеленых" точек притяжения Пятигорска, сквер имени Ю.А. Гагарина", - написал на странице в Instagram Владимиров.

В городе Ессентуки курортный сбор уже позволил начать работы по благоустройству Курортного парка. В 2020 году обновление территории продолжится. "В 2020 году своей очереди ждет северная часть, где благоустроят 11 аллей, 17 тысяч квадратных метров, реализуют современные ландшафтные решения, установят 140 светильников, 70 лавочек и урн", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации города.

В Минтуризма региона ТАСС сообщили, что в городе Железноводске на средства курортного сбора будут благоустроены нижние терренкуры в парке "Курортный", а в Кисловодске планируется обновление мемориального комплекса и городской площади.