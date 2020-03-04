На "Архызе" 8 марта пройдет любительский турнир по хоккею среди клубов Северного Кавказа

ЧЕРКЕССК, 4 марта. /ТАСС/. Любительский турнир по хоккею среди клубов Северного Кавказа пройдет 8 марта на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщила в четверг пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа".

"На "Архыз" придет любительский хоккей. 8 марта на катке курорта в дружеских поединках встретятся команды хоккейных клубов "Звезда" (Пятигорск), "Нарзан" (Кисловодск), "НХК" (Невинномысск) и "Нальчик" (Нальчик)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что турнир станет пилотным для курорта. Помимо состязаний, 8 марта на "Архызе" пройдут праздничные мероприятия. Планируются музыкальные подарки, конкурсы, мастер-классы и анимация.

Ранее сообщалось, что соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу 29 февраля впервые прошли на трассах сноупарка на курорте "Архыз". Сноупарк на курорте "Архыз" создан на высоте 2,5 тыс. метров, общая протяженность всех его маршрутов составит 1,5 км. Фан-слоуп трасса включает в себя различные фигуры, волны и контруклоны, которые подходят для детей и новичков. В парке откроют также слалом-трассу с большим количеством поворотов и контруклонов, кроме того, появится линия с боксами, перилами, трамплинами и другими фигурами.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.