Почти 6 млн материалов об участниках Великой Отечественной войны оцифровали в регионах ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Почти 6 млн материалов об участниках Великой Отечественной войны собрано в Центральном военном округе (ЦВО) для мультимедийного комплекса "Дорога памяти" главного храма Вооруженных сил РФ, сообщил журналистам в среду командующий войсками округа Александр Лапин.

"Военными комиссариатами округа подготовлено более 5,8 млн материалов об участниках Великой Отечественной войны, в том числе свыше 200 тыс. фотографий фронтовиков и тружеников тыла", - сказал он.

В пресс-службе округа уточнили, что наибольшее количество документов и фотографий собрал военный комиссариат Республики Татарстан - свыше 600 тыс. материалов. В пятерке лидеров также военные комиссариаты Республики Башкортостан, Самарской, Саратовской и Свердловской областей.

Проект "Дорога памяти" - это общедоступная единая база данных об участниках Великой Отечественной войны. Материалы, которые собирают во всех регионах России, станут частью крупнейшего памятника с именами, портретами и письмами фронтовиков и тружеников тыла. Экспозиция "Дороги памяти" расположится на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил РФ. Длина галереи равна 1 418 шагам, символизирующим 1 418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Всего в галерее планируется разместить около 33 млн фотографий участников Великой Отечественной войны.

Для того, чтобы в проекте мог принять участие каждый желающий, на сайте Минобороны России запущен информационный раздел "Дорога памяти", куда можно загрузить фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею.