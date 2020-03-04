Электронную энциклопедию природных территорий создали в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Электронную энциклопедию об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которая станет пособием для школьных учителей, впервые создали в Красноярском крае. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования региона.

В Красноярском крае около 120 заповедников, национальных и природных парков, заказников, памятников природы, которые находятся под охраной. Среди них - одни из крупнейших в России северные Большой Арктический, Путоранский, Таймырский заповедники.

"Специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям составили электронную энциклопедию о природных территориях региона. Она разработана в виде компьютерной программы, которую могут использовать в работе учителя. В программе собрана информация обо всех заповедных территориях региона - история их создания и развития, подробное описание каждой из ООПТ, действующий режим особой охраны, характеристика биологического разнообразия края", - сообщила пресс-служба.

Энциклопедия выстроена в виде учебного пособия, здесь есть лекции, презентации, задания, справочные материалы, необходимые педагогам для проведения уроков. В виде компьютерной программы она доступна большому кругу пользователей, скачать ее можно на сайте краевого правительства. "Больше нет необходимости искать сведения о заповедных территориях, многие из которых быстро устаревают и становятся недостоверными. Теперь у преподавателей всегда будет доступ к самой свежей и актуальной информации, что поможет сделать образовательный процесс интереснее и легче", - сказал руководитель краевой дирекции по ООПТ Александр Ногин.

В министерстве пояснили ТАСС, что энциклопедия будет постоянно обновляться. "Сменили режим [охраны], создали новую ООПТ, увеличили площадь - сразу там все будет отражено", - сказал собеседник агентства.

В энциклопедии также отражены данные о существующей в мире и России классификации ООПТ, Красной книге, основным правилам поведения на природе.