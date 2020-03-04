"Каббалкэнерго" обеспечат электроснабжение 25 новых соцобъектов в КБР

НАЛЬЧИК, 4 марта. /ТАСС/. "Каббалкэнерго" в первом квартале текущего года обеспечит электроснабжение 25 социальных объектов, строящихся в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила в среду пресс-служба компании.

"В первом квартале 2020 года филиал "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" обеспечит выдачу мощности для 25 социальных объектов, которые строятся в районах Кабардино-Балкарии по различным федеральным целевым программам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что электроснабжением будут обеспечены в том числе блоки ясельных групп, которые строятся в горных селениях: Чегеме, Тереке, Баксане, Майском, Атажукино и Шалушке. К электроснабжению также будут подключены новые Дворцы культуры в селениях Кичмалка, Белокаменское, Атажукино, Карасу, Второй Лескен, в Анзорее - парк культуры. Кроме того, свет будет подключен в Кашхатау, Терсколе и Шалушке, где строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, а в селении Атажукино будет освещено новое поле для футболистов.

Электроснабжение, кроме того, получат новые школы на 440 мест каждая в станице Солдатское и селе Новоивановское, а также школа на 1 224 ученических мест в Нальчике.

Как указывает "Каббалкэнерго", специалисты филиала применяют самые современные технологии, материалы и электротехническое оборудование. Так, например, для технологического присоединения православной часовни в станице Котляревской будет построено 1,2 км ЛЭП-10 кВ и подстанция с установкой трансформатора мощностью 25 кВА напряжением 10/0,4 кВ. Отмечается, что проведение работ в сложных горных территориях не влияет на своевременность выполнения мероприятий.

Ранее сообщалось, что "Россети Северный Кавказ" направит более 200 млн рублей на ремонт энергообъектов в Кабардино-Балкарии в 2020 году. Уточнялось, что таким образом компания планирует снизить риски массовых аварий и длительных отключений.