На развитие самого отдаленного района в Северной Осетии направят почти 6 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 марта. /ТАСС/. Почти 6 млрд рублей направят до 2022 года на развитие самого отдаленного района в Северной Осетии - Моздокского, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития республики.

"На социально-экономическое развитие Моздокского района в 2020-2022 годах будет направлено 5 млрд 918 млн рублей. Соответствующее постановление принято сегодня на внеочередном заседании правительства республики", - говорится в сообщении.

Из федерального бюджета будет выделено 4 млрд 957 млн рублей, 821,6 млн - из республиканского, 139,5 млн - из бюджета Моздокского района. Средства направят на проведение капитального ремонта объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство общественных и дворовых территорий Моздока и населенных пунктов Моздокского района.

Подобные мероприятия были реализованы в 2017-2019 годах. Новый документ был разработан по итогам выездного совещания главы Северной Осетии Вячеслава Битарова в Моздокском районе, которое состоялось менее месяца назад.

Моздокский район является самым отдаленным и одним из самых проблемных в регионе. Дороги требуют ремонта, необходимо построить водозабор для городских нужд, десяток лет не могут завершить строительство второй очереди очистных сооружений и канализации. В Моздокском районе выращивают ячмень, пшеницу, рапс, подсолнечник и другие сельскохозяйственные культуры. Там проживают более 86,9 тыс. человек.