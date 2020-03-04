Новое здание центра медицины катастроф с единой диспетчерской открыли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Дагестанский центр медицины катастроф (ДЦМК) получил новое здание с единой диспетчерской, открытие его состоялось в среду в Махачкале. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Дагестана.

"Дагестанский центр медицины катастроф переехал в новое здание, где также располагается современный единый диспетчерский центр. Сегодня состоялось торжественное открытие. В церемонии открытия принял участие первый заместитель председателя правительства Анатолий Карибов, министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов", - говорится в сообщении.

По словам Карибова, централизация позволит улучшить качество медицинской помощи за счет сокращения времени обработки вызова и приезда бригады. "Новый центр, оснащенный современным оборудованием, будет играть важную роль в оказании своевременной медицинской помощи, облегчить возможность управления силами и средствами службы скорой помощи", - приводятся на сайте слова первого вице-премьера региона. Он добавил, что на этом работа, проводимая Минздравом республики, по модернизации службы скорой помощи не остановится и будет продолжена и дальше.

Система отслеживания бригад

Единый диспетчерский центр, по данным ведомства, оснащен современным оборудованием - системой отслеживания бригад, который позволяет в режиме реального времени отследить, где находятся та или иная бригада, а также отображает каждый этап работы скорой: медики фиксируют их на планшете, которыми оснащены бригады.

Глава Минздрава региона, как отмечается в тексте, сообщил, что в здании, которое открылось после капитального ремонта, теперь располагается административный корпус ДЦМК, диспетчерская, автобаза скорой помощи, включая санитарную авиацию.

"Раньше все эти подразделения размещались в разных частях города. Централизация позволит значительно повысить эффективность работы службы медицины катастроф, перед которой сейчас ставится задача не просто приехать и отвезти в больницу, а также определить, куда направить пациента, чтобы ему оказали нужную помощь. И это только первый шаг в приближении медицинской помощи к людям, модернизация скорой медицинской помощи будет продолжена и дальше", - сказал Гаджиибрагимов.

Он также отметил важность открытия новых подстанций скорой помощи. "С учетом того, что город и число его жителей растет, расширяется зона обслуживания назрела необходимость строительства дополнительных подстанций скорой помощи в пригородных поселках столицы. Две подстанции откроют свои двери уже в этом [году] - одна в поселке Шамхал-Термен, вторая на ул. Пирогова. Итого в Махачкале будет функционировать семь подстанций. В планах уже в ближайшее время довести их количество до 10", - цитируют министра здравоохранения республики на сайте.

Всего на балансе скорой помощи Махачкалы 60 машин, в прошлом году автопарк удалось обновить на 70%.