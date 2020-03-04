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Останки погибшего в Великую Отечественную войну танкиста захоронят на Ставрополье

В настоящее время идут организационные мероприятия по возвращению останков солдата в город Георгиевск

СТАВРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Торжественную церемонию захоронения останков танкиста Александра Шпакова, погибшего в годы Великой Отечественной войне в Тверской области, проведут на Ставрополье. Поисковикам удалось найти родственников солдата, сообщили в среду журналистам в краевом комитете по делам национальностей и казачества.

"Родственники изъявили желание захоронить останки Александра Силантьевича в родном городе [Георгиевске] на кладбище рядом с семьей <…> Сейчас идут организационные мероприятия по возвращению останков солдата на малую Родину и подготовка к проведению торжественного захоронения", - говорится в сообщении.

Александр Шпаков родился в городе Георгиевске в 1916 году, во время Великой Отечественной войны сражался в составе 28-й танковой бригады. Механик-водитель танка Т-60 погиб летом 1942 года во время Ржевской битвы.

Останки танкиста в Ржевском районе Тверской области обнаружили представители военно-исторического поискового центра "Память 29-й Армии" и поискового отряда "Рубеж", опознать его удалось благодаря личному медальону. Родственников солдата нашла активистка "Поискового движения России" Алена Маньшина - в родном городе бойца Георгиевске проживают его правнучка и племянница.

Теги
РоссияТверская областьСКФОСтавропольский край
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