Ставрополье примет фестиваль "Культурный код" в конце лета 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Фестиваль уличного искусства "Культурный код" в поселке Солнечнодольске Ставропольского края пройдет в конце лета 2020 года. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Изобильненского городского округа Владимир Козлов.

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" в среду огласила результаты голосования по проведению фестивалей "Культурный код". Фестивали пройдут в Татарстане, Ставропольском крае, Челябинской и Нижегородской областях. На Ставрополье площадкой фестиваля станет поселок городского типа Солнечнодольск.

"По предварительной информации организаторов, в Солнечнодольске мероприятия фестиваля пройдут в конце августа 2020 года - начале сентября 2020 года, начинаем активную подготовку", - сказал глава округа.

Поселок находится на берегу крупного Новотроицкого водохранилища, где расположены несколько десятков туристических баз. Для проведения фестиваля власти округа и края привлекли дополнительное софинансирование, в том числе средства спонсоров, для организации приема художников, артистов, закупки красок и необходимого оборудования.

Солнечнодольск начал создаваться 47 лет назад для работников Ставропольской ГРЭС, в нем было построено 55 многоквартирных домов. "Дома компактно расположены, что визуально очень подходят для создания музея под открытым небом - с любой точки можно будет увидеть стены домов, фантазия практически не ограничена <…> Вчера ночь не спали, когда шло голосование, в крае все активно подключились, мы счастливы. Фестиваль однозначно станет праздником для всего городского округа и края", - сказал глава округа.

О фестивалях

Проект "Культурный код" начался в декабре 2019 года, он входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Фестивали пройдут с 15 апреля по 30 октября, ожидается, что в каждом регионе фестиваль будет длиться не менее 20 дней.

Участниками станут порядка 40 художников из разных стран мира, которые будут расписывать фасады зданий, создавая музеи под открытым небом. Кроме росписи фасадов, участники смогут посетить мастер-классы и творческие встречи с известными художниками. Для гостей будут созданы креативные пространства знакомства с современным искусством: выставки, лекции о новых течениях в искусстве и экскурсии по площадкам проведения фестивалей.