В Кисловодске ко Дню Победы высадят около 9 тыс. деревьев

ПЯТИГОРСК, 4 марта. /ТАСС/. Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Кисловодске Ставропольского края. В память об ушедших на фронт высадят 8,7 тыс. деревьев, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"В рамках Года памяти и славы в Кисловодске проведут федеральную акцию "Сад памяти". Волонтеры-экологи, общественники, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты, школьники, молодежь высадят 8,7 тыс. деревьев в память об ушедших на фронт кисловодчанах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый сад планируют высадить в начале апреля.

"Будет использован местный посадочный материал: фруктовые, декоративные и хвойные деревья, сейчас определяем место для сада. <...> Мы хотим, чтобы каждый имел возможность посадить дерево во славу своего предка", - приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации Кисловодска Татьяны Загуменной.

Международную акцию "Сад памяти", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организуют Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства и федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг".

С 18 марта по 22 июня 2020 года по стране планируется высадить 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Основная цель акции - укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.