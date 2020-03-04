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В Северной Осетии на реконструкцию систем водоснабжения направят более 1,2 млрд рублей

Глава республики Вячеслав Битаров отметил, что решать проблемы нужно до того, как начнется финансирование за счет средств федерального бюджета

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 марта. /ТАСС/. Более 1,2 млрд рублей выделят Северной Осетии из федерального бюджета на реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов в 2022 году, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"В соответствии с распоряжением правительства <...> в 2022 году на реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов республики федеральный бюджет выделит 1 млрд 224 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам главы республики Вячеслава Битарова, Северная Осетия сможет получить финансирование уже в 2021 году для решения актуальных вопросов, в том числе водоснабжения.

"Есть понимание и поддержка со стороны федерального центра, но это не значит, что мы должны пребывать исключительно в режиме ожидания. Сегодня нам нужно действовать слаженно и решать проблемы наших жителей до того, как начнется финансирование за счет средств федерального бюджета", - цитирует Битарова пресс-служба.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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