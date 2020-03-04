В Северной Осетии на реконструкцию систем водоснабжения направят более 1,2 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 марта. /ТАСС/. Более 1,2 млрд рублей выделят Северной Осетии из федерального бюджета на реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов в 2022 году, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"В соответствии с распоряжением правительства <...> в 2022 году на реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов республики федеральный бюджет выделит 1 млрд 224 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам главы республики Вячеслава Битарова, Северная Осетия сможет получить финансирование уже в 2021 году для решения актуальных вопросов, в том числе водоснабжения.

"Есть понимание и поддержка со стороны федерального центра, но это не значит, что мы должны пребывать исключительно в режиме ожидания. Сегодня нам нужно действовать слаженно и решать проблемы наших жителей до того, как начнется финансирование за счет средств федерального бюджета", - цитирует Битарова пресс-служба.