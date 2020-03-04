Более 2 млн экземпляров молоди рыбы выпустили в водоемы СКФО за пять лет

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Свыше 2 млн экземпляров молоди рыбы было выпущено в регионах Северного Кавказа с 2015 года для восполнения биоресурсов водоемов округа. Об этом в среду сообщили ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"За последние пять лет в рамках компенсационных мероприятий в водоемы было выпущено свыше 2,23 млн экземпляров молоди рыбы. Возобновлено искусственное воспроизводство осетровых", - сообщили в пресс-службе.

В управлении подчеркнули, что тема искусственного воспроизводства с каждым годом приобретает все большую актуальность, и связанно это в том числе с увеличением промышленных предприятий и усилением их воздействия на окружающую среду. "Чтобы компенсировать ущерб, нанесенный водным биоресурсам, хозяйствующие субъекты обязаны выполнять мероприятия по выпуску молоди, мелиоративные и другие работы. Однако не все организации добросовестно исполняют нормы законодательства в данной сфере. Именно поэтому Северо-Кавказское ТУ усилило работу по возмещению вреда водным биологическим ресурсам", - отметили в управлении.

В пресс-службе сообщили, что в течение 2020 года управлением будет закуплено более 30 автомобилей для инспекторского состава, приобретены новые плавательные средства, в том числе катера, лодки.

Ранее в феврале в управлении сообщали, что выпуск 85 тысяч мальков каспийского лосося в реку Терек состоялся в двух районах Северной Осетии для восполнения популяции рыбных ресурс. А в декабре в Кабардино-Балкарии в Терек и его притоки выпустили 300 тыс. мальков каспийского лосося.