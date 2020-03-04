Марафон на знание традиций и обычаев карачаевцев начался в КЧР

ЧЕРКЕССК, 4 марта. /ТАСС/. Марафон горского этикета начался в Карачаево-Черкесии, первыми участниками стали школьники и студенты из Карачаевска в городах и районах Карачаево-Черкесии, рассказал ТАСС в среду директор фонда "Къарча" Ханафий Хасанов.

"Марафон горского этикета под организацией фонда "Къарча" и благотворительного фонда "Самира" стартовал в городе Карачаевске в стенах Карачаево-Черкесского государственного университета для школьников и студентов университета", - сказал собеседник агентства.

По словам Хасанова, идея создания марафона возникла после проведения в Черкесске занятий по традициям и обычаям карачаевцев. "Фонды "Къарча" и "Самира" проводят еженедельные занятия для школьников по азам обычаев и традиций. <...> Детей учат тому, как правильно ходить, как сидеть, как здороваться, общаться. Мы решили применить формат марафона, чтобы охватить большее количество людей", - пояснил директор фонда.

Каждый месяц организаторы марафона будут посещать один из районов Карачаево-Черкесии. В апреле мероприятие пройдет в Малокарачаевском районе. В рамках марафона проводится короткая на карачаевском языке лекция по основным пяти темам. После лекции проводится тестирование на предмет знания традиций и обычаев карачаевцев, которое состоит из 30 вопросов. Пятеро участников, которые набирают больше всего баллов по результатам тестирования, получают сертификаты на приобретение книг.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.