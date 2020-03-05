{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители высказались за присвоение Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести"

В поддержку инициативы было собрано более 2,2 тыс. подписей

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Активисты собрали более 2,2 тыс. подписей жителей Комсомольска-на-Амуре, высказавшихся за присвоение городу звания "Город трудовой доблести". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре и в региональном отделении партии "Единая Россия".

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Согласно закону, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"Были собраны подписи в поддержку присвоения городу звания "Город трудовой доблести". Мы считаем, присвоение такого звания будет данью памяти поколению, ковавшему Победу в тылу, в молодом городе, которому было всего девять лет. Для нас очевидно, что Комсомольск-на-Амуре - "Город трудовой доблести" - он строился как оборонный и его предприятия в годы войны выполняли поставленные перед ними задачи. Мэр города Александр Жорник поручил проработать вопрос о присвоении городу звания сразу после того, как об этой инициативе заявил президент", - сказал представитель пресс-службы городской администрации.

Как уточняется на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", подписи собирал общественный деятель и сторонник "Единой России" Иван Лашманов. В поддержку присвоения городу звания "Города трудовой доблести" высказались более 2,2 тыс. горожан.

За четыре военных года на судостроительном и авиационном предприятиях Комсомольска-на-Амуре было построено 28 военных кораблей, выпущено свыше 2,7 тыс. боевых самолетов, возведено четыре новых завода, работавших на укрепление оборонной способности страны. Более 28 тыс. человек награждены орденами и медалями за труд в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас Комсомольск-на-Амуре - это индустриальный центр Хабаровского края, где по-прежнему работают авиационный и судостроительный, металлургический и нефтеперерабатывающий заводы.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Экспедицию "Покорителей холода" повторят в Якутии в 2021 году
Она намечается в период самых сильных, по оценкам ученых, морозов - с 6 января по 6 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС