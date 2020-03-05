Жители высказались за присвоение Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести"

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Активисты собрали более 2,2 тыс. подписей жителей Комсомольска-на-Амуре, высказавшихся за присвоение городу звания "Город трудовой доблести". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре и в региональном отделении партии "Единая Россия".

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Согласно закону, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"Были собраны подписи в поддержку присвоения городу звания "Город трудовой доблести". Мы считаем, присвоение такого звания будет данью памяти поколению, ковавшему Победу в тылу, в молодом городе, которому было всего девять лет. Для нас очевидно, что Комсомольск-на-Амуре - "Город трудовой доблести" - он строился как оборонный и его предприятия в годы войны выполняли поставленные перед ними задачи. Мэр города Александр Жорник поручил проработать вопрос о присвоении городу звания сразу после того, как об этой инициативе заявил президент", - сказал представитель пресс-службы городской администрации.

Как уточняется на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", подписи собирал общественный деятель и сторонник "Единой России" Иван Лашманов. В поддержку присвоения городу звания "Города трудовой доблести" высказались более 2,2 тыс. горожан.

За четыре военных года на судостроительном и авиационном предприятиях Комсомольска-на-Амуре было построено 28 военных кораблей, выпущено свыше 2,7 тыс. боевых самолетов, возведено четыре новых завода, работавших на укрепление оборонной способности страны. Более 28 тыс. человек награждены орденами и медалями за труд в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас Комсомольск-на-Амуре - это индустриальный центр Хабаровского края, где по-прежнему работают авиационный и судостроительный, металлургический и нефтеперерабатывающий заводы.