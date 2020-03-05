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Футбольный турнир "Крымская весна" пройдет в Железноводске 18 марта

В нем примут участие более 400 участников

ПЯТИГОРСК, 5 марта. /ТАСС/. Футбольный турнир "Крымская весна" соберет в Железноводске 18 марта более 400 участников из Ставропольского края и ближайших регионов, сообщил в четверг ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В этом году Железноводск проводит футбольный турнир "Крымская весна". Он будет проходить на наших футбольных полях, которые мы построили к чемпионату мира по футболу, который проходил в нашей стране. Планируем, что у нас соберутся более 400 молодых футболистов, в том числе из соседних регионов", - сказал Моисеев.

По его словам, откроется турнир молодежным флешмобом "Россия едина", участие в котором примут все молодежные движения Ставропольского края. Участники флешмоба, которых на данный момент уже около 150 человек, будут вместе танцевать, 10 марта пройдет репетиция у Пушкинской галереи.

"Тема крымской весны близка нашему городу. Ежегодно к нам приезжают на отдых и лечение тысячи наших соотечественников из Крыма. В прошлом году к пятилетию исторического соединения Крыма с Россией мы у себя в парке имени Станислава Говорухина высадили более тысячи кустов роз, специально привезенных с российского полуострова. Уверен, что футбольный турнир привлечет большое внимание", - добавил собеседник агентства.

По данным пресс-службы городской администрации, в турнире примут участие 12 футбольных команд в четырех возрастных категориях. Приглашены также футболисты из Ялты и Севастополя.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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