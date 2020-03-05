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В Северной Осетии до 2022 года увеличат в 2,5 раза производство молока

Глава региона Вячеслав Битаров поручил разработать программу создания молокоприемных пунктов

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 марта. /ТАСС/. Северная Осетия до 2022 года увеличит производственные мощности производства молока в 2,5 раза - до 100 тонн в сутки. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики.

"До конца 2021 года Северная Осетия будет располагать мощностями, позволяющими перерабатывать около 100 тонн молока в сутки, это почти в 2,5 раза больше, чем в настоящее время", - говорится в сообщении.

В мае этого года сдадут в эксплуатацию объект по переработке молока в селении Унал Алагирского района. Инициатором данного проекта является сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив (СПОК) "Алания Продукт". Им была предоставлена государственная поддержка в сумме 11,8 млн рублей. Мощность нового производства составит пять тонн молока в день, и за год объемы перерабатываемого сырья достигнут не менее 1,5 тыс. тонн.

Также для организации аналогичного производства в станице Луковской Моздокского района выделен грант в сумме 26,9 млн рублей. Проект реализует предприятие "Агро-Юг". Там планируется перерабатывать пять тонн молока в сутки.

Еще одно новое предприятие по переработке молока будет создано в этом районе и в Ирафском.

В связи с этим глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил разработать программу создания молокоприемных пунктов. При формировании документов будут изучаться имеющиеся позитивные наработки, в том числе положительный опыт создания и успешного функционирования молокоприемных пунктов в Карачаево-Черкессии.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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