{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль дагестанской кухни планируют провести впервые в Махачкале

В рамках мероприятия большое внимание уделят развлекательной программе

МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Махачкалы планируют провести гастрономический фестиваль дагестанской кухни, который пройдет в городе впервые. Об этом сообщается в четверг на сайте городской администрации.

"Подготовку к гастрономическому фестивалю обсудили сегодня, 5 марта, на совещании в администрации Махачкалы под руководством заместителя мэра Запира Алхасова. <…> Гастрономический фестиваль планируемого масштаба в Махачкале пройдет впервые. Главной темой праздника станет традиционная дагестанская кухня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие во встрече приняли начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Муслимат Халимбекова, председатель ассоциации предпринимателей "Бисом" Абдулхаким Пахрутдинов, руководители структурных подразделений мэрии Махачкалы.

По мнению участников совещания, в рамках фестиваля должны "гармонично сочетаться самые актуальные элементы современного культурного досуга - еда, музыка, спорт, уличное искусство, культура, семейный отдых".

"Так, на фестивале будет уделено много внимания развлекательной программе, проведению кулинарных мастер-классов и выступлению артистов, а для гостей республики будет предусмотрена экскурсионная программа, - отмечается в сообщении. - В настоящее время подготовка к празднику только обсуждается. Прорабатываются вопросы определения локации, установки сцены и павильонов, где расположатся рестораторы, ведутся переговоры с потенциальными участниками".

Планируется, что гастрофестиваль пройдет летом как "основной элемент событийного туризма города, а его основной целью станет продвижение туристского потенциала города и республики на общероссийский и международный туристский рынок, развитие и продвижение гастрономического туризма, реализация творческого потенциала профессионалов и любителей в области кулинарии". "Кроме того, фестиваль будет призван сохранить кулинарные национальные традиции, повысить уровень профессионального мастерства и культуры обслуживания в сфере общественного питания", - сообщается на сайте мэрии.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
ФСО представит кабриолеты, мотоциклы и бронетранспортер на выставке в Москве
Коллекция машин станет частью будущей экспозиции музея Автомотоклуба ФСО, который откроется в 2021 году на ВДНХ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС