Фестиваль дагестанской кухни планируют провести впервые в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Махачкалы планируют провести гастрономический фестиваль дагестанской кухни, который пройдет в городе впервые. Об этом сообщается в четверг на сайте городской администрации.

"Подготовку к гастрономическому фестивалю обсудили сегодня, 5 марта, на совещании в администрации Махачкалы под руководством заместителя мэра Запира Алхасова. <…> Гастрономический фестиваль планируемого масштаба в Махачкале пройдет впервые. Главной темой праздника станет традиционная дагестанская кухня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие во встрече приняли начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Муслимат Халимбекова, председатель ассоциации предпринимателей "Бисом" Абдулхаким Пахрутдинов, руководители структурных подразделений мэрии Махачкалы.

По мнению участников совещания, в рамках фестиваля должны "гармонично сочетаться самые актуальные элементы современного культурного досуга - еда, музыка, спорт, уличное искусство, культура, семейный отдых".

"Так, на фестивале будет уделено много внимания развлекательной программе, проведению кулинарных мастер-классов и выступлению артистов, а для гостей республики будет предусмотрена экскурсионная программа, - отмечается в сообщении. - В настоящее время подготовка к празднику только обсуждается. Прорабатываются вопросы определения локации, установки сцены и павильонов, где расположатся рестораторы, ведутся переговоры с потенциальными участниками".

Планируется, что гастрофестиваль пройдет летом как "основной элемент событийного туризма города, а его основной целью станет продвижение туристского потенциала города и республики на общероссийский и международный туристский рынок, развитие и продвижение гастрономического туризма, реализация творческого потенциала профессионалов и любителей в области кулинарии". "Кроме того, фестиваль будет призван сохранить кулинарные национальные традиции, повысить уровень профессионального мастерства и культуры обслуживания в сфере общественного питания", - сообщается на сайте мэрии.