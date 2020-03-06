Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал на Ставрополье

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 6 марта. /ТАСС/. Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" в пятницу начался на Ставрополье. Он собрал более 100 участников из 19 регионов страны, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь в Пятигорске собрался очень сильный состав, очень много интересных проектов. Сегодня у участников пройдет день оценки управленческих компетенций, завтра они представят свои проекты на суд компетентного жюри", - сообщил журналистам руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин.

По его словам, в общей сложности на участие в конкурсе было подано более 20 тыс. заявок от разных претендентов из всех регионов страны. "Они прошли серьезный конкурсный отбор, мы проводили дистанционное тестирование. Мы просили их загрузить проекты, которыми они готовы поделиться с теми, кто готов помочь им эти проекты реализовать", - отметил руководитель конкурса.

Он подчеркнул, что особенностью проекта является то, что каждый участник в праве выбирать тот центр полуфинала, который он хочет. "Мы не привязываемся к географическому принципу, мы привязываемся к гостеприимству как состоянию души", - пояснил Малыгин.

Региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) пройдет на Ставрополье 6 и 7 марта. Участники представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства. А также могут получить гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях. Сообщается, что в течение двух основных дней полуфинала конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств.

Конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию, на него поступило более 21,9 тыс. заявок. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы, победители которых поборются в общероссийском финале за 50 призовых мест. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.