В Ингушетии привлеченным за наркотики будут помогать адаптироваться через волонтерство

МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии вовлекут в волонтерство молодых людей, которые ранее были привлечены к уголовной или административной ответственности за преступления, связанные с наркотиками. Это позволит им быстрее адаптироваться в обществе, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи.

По данным комитета, в республике около 300 молодых людей, которые были привлечены к уголовной или административной ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

"Председатель комитета по делам молодежи Анзор Мархиев и начальник отдела Федеральной службы исполнения наказаний по региону Адам Евлоев подписали соглашение, целью которого является адаптация оступившихся ребят к социальной и общественной жизни республики. Так, комитет предложил вступить в ряды добровольцев и в общественные молодежные организации молодым людям, привлеченным к административной и уголовной ответственности по наркотическим преступлениям", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, молодые люди смогут участвовать в организации культурно-массовых мероприятий, в субботниках и в других направлениях волонтерской деятельности, где они могли бы приносить пользу обществу Ингушетии.

"Среди молодых людей были те, кто изъявил желание вступить в ряды волонтеров нашего комитета. Участие в добровольчестве позволит им найти новых друзей, вернуться к здоровому образу жизни и адаптироваться в обществе. Мы намерены взаимодействовать и вовлекать в свою работу как можно больше представителей молодежи нашей республики", - передает пресс-служба слова Мархиева.