{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии привлеченным за наркотики будут помогать адаптироваться через волонтерство

В республике около 300 молодых людей, которые были привлечены к уголовной или административной ответственности за преступления, связанные с наркотиками

МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии вовлекут в волонтерство молодых людей, которые ранее были привлечены к уголовной или административной ответственности за преступления, связанные с наркотиками. Это позволит им быстрее адаптироваться в обществе, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи.

По данным комитета, в республике около 300 молодых людей, которые были привлечены к уголовной или административной ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

"Председатель комитета по делам молодежи Анзор Мархиев и начальник отдела Федеральной службы исполнения наказаний по региону Адам Евлоев подписали соглашение, целью которого является адаптация оступившихся ребят к социальной и общественной жизни республики. Так, комитет предложил вступить в ряды добровольцев и в общественные молодежные организации молодым людям, привлеченным к административной и уголовной ответственности по наркотическим преступлениям", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, молодые люди смогут участвовать в организации культурно-массовых мероприятий, в субботниках и в других направлениях волонтерской деятельности, где они могли бы приносить пользу обществу Ингушетии.

"Среди молодых людей были те, кто изъявил желание вступить в ряды волонтеров нашего комитета. Участие в добровольчестве позволит им найти новых друзей, вернуться к здоровому образу жизни и адаптироваться в обществе. Мы намерены взаимодействовать и вовлекать в свою работу как можно больше представителей молодежи нашей республики", - передает пресс-служба слова Мархиева.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал на Ставрополье
В нем принимают участие более 100 участников из 19 регионов страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС