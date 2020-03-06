Новый сквер создадут в Ставрополе к 75-летию Победы

СТАВРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Сквер 75-летия Победы создадут в Ставрополе во время международной акции "Сад памяти". Для создания сквера будут высажены 300 деревьев, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Одним из ключевых мероприятий станет разбивка сквера 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади Святого князя Владимира. Там горожане высадят 300 деревьев", - сказал собеседник агентства.

Площадь Святого князя Владимира находится в одном из самых крупных жилых микрорайонов города, там же создан музей военной техники под открытым небом, мультимедийный комплекс "Россия - моя история". В общей сложности во время акции с 28 марта по 25 апреля в городе высадят 11 тыс. деревьев.

"Новые зеленые насаждения появятся на проспекте Российском, на улице Пирогова, на прилегающих территориях к образовательным и дошкольным учреждениям, во дворах жилых домов. <...> Акция затронет не только улицы и скверы. Более 7 тыс. деревьев волонтеры и представители общественных экологических объединений высадят в городских лесах", - пояснили в пресс-службе.

Международную акцию "Сад памяти", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организуют Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства и федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг".

С 18 марта по 22 июня 2020 года по стране планируется высадить 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Основная цель акции - укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.