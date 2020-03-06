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Нижегородские власти разработают новые механизмы поддержки наукоемких проектов

Рассматриваются вопросы создания специализированного венчурного фонда и выплат грантов для успешных IT-проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 марта. /ТАСС/. Нижегородское правительство разработает принципиально новые механизмы поддержки наукоемких и инновационных проектов в рамках деятельности Научно-образовательного центра (НОЦ) в Нижегородской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Глеб Никитин.

"Механизмы финансирования необходимы для поддержки научно-технологических проектов после их отбора и защиты перед экспертным сообществом научно-образовательного центра, сформированным из представителей участников НОЦ и привлеченных экспертов", - сказал Никитин.

Губернатор Нижегородской области уточнил, что власти рассматривают возможность создания специализированного венчурного фонда в рамках деятельности научно-образовательного центра, а также планируют ввести гранты для успешных IT-проектов.

"Мы серьезно работаем над преференциями в IT-индустрии. Предлагаю выработать целевые меры по поддержке этой отрасли, поскольку именно она может привести к прорыву, который сейчас очень нужен региону", - уточнил Никитин.

В состав нижегородского НОЦ, который создают в регионе по нацпроекту "Наука", входят почти 30 организаций-участников, в том числе четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр. До 2024 года на его развитие планируют направить 3,6 млрд рублей. В нижегородском НОЦ планируется создать научно-образовательный центр "Волганариум", который займется изучением пресноводной флоры и фауны. Среди других направлений - интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина, в том числе ядерная, экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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