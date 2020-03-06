Студенты и школьники КБР совершат восхождение в Северном Приэльбрусье к 75-летию Победы

НАЛЬЧИК, 6 марта. /ТАСС/. Группа школьников и студентов примет участие в восхождении на пик Калицкого в Северном Приэльбрусье (Кабардино-Балкария, КБР) в рамках реализации проекта "Стремись к вершинам". Мероприятие пройдет летом и будет приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщила Карина Мезова, директор Альпинистского клуба "Нальп" в КБР, который выиграл грант президента РФ на реализацию данного проекта.

"Мы подготовим школьников, студентов и группой из примерно 20 человек и совершим восхождение на пик Калицкого (высота 3581 м) в Северном Приэльбрусье. Это будет в один из летних месяцев. Это очень красивый, интересный и познавательный маршрут. Там есть ледники, ледовое плато, водопады, морены, имеется уникальное природное образование - ледовое озеро Джикаульгенкез", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, этот пик является знаковым местом, а по дороге к нему можно увидеть площадки, которые во время боев за Кавказ, использовались как аэродромы для немецких самолетов. "Маршрут, конечно, требует определенной подготовки, и мы будем ребят готовить, но технически он не сложный. Стартуем с 2600 метров и в течение светового дня поднимемся и спустимся", - пояснила Мезова.

В ходе реализации проекта "Стремись к вершинам" также планируются экологические акции. Группа школьников и студентов очистят от мусора территории исторических памятников в горных урочищах Эльбрусского и Зольского районов Кабардино-Балкарии.

"Мы планируем проводить экологические акции в республике, чтобы сформировать у молодежи основы экологического сознания и бережного отношения к памятникам истории и культуры Кабардино-Балкарской Республики. Соберем группу из не менее 45 школьников и студентов и очистим от мусора несколько территорий, прилегающих к историческим памятникам. Например, по пути в Приэльбрусье есть древние могильники, которые были обнаружены при строительстве дороги, а сейчас там устроили свалку, несмотря на то, что это историческое место. Считаем такое экологическое состояние прилегающих к могильникам территорий недопустимым", - рассказала собеседница агентства.

Альпинистский клуб "Нальп", по словам Мезовой, функционирует в КБР с 2010 года. Организация неоднократно участвовала в региональных грантах. Стоимость реализации проекта "Стремись к вершинам" с учетом софинансирования составляет 2,02 млн рублей.

О боях за Кавказ

Эльбрус и соседние с ним перевалы через Главный Кавказский хребет в годы Великой Отечественной войны стали ареной ожесточенного противостояния. В боях против Красной армии там участвовали подразделения германской горнострелковой дивизии "Эдельвейс".

Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек. 13 и 17 февраля 1943 года советские военные альпинисты сбросили с обеих вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили государственный флаг СССР. В 2010 году на высоте более 4 тыс. метров на склоне Эльбруса установлена памятная доска бойцам Красной армии, совершившим этот подвиг.