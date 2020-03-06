В Ингушетии создадут единственный в регионе лесной питомник на 150 тыс. саженцев

МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. В Ингушетии планируют создать единственный в регионе лесной питомник. Каждые год-два питомник сможет обеспечивать республику почти 150 тыс. саженцев, сообщил ТАСС и.о. замминистра природных ресурсов региона Ахмед Шадиев.

"Мы на данный момент ищем участок земли, который устраивал бы нас по всем лесотехническим условиям, для создания единственного в регионе лесного питомника. Конечно, для нас, чем больше питомник, тем лучше, но пока мы создадим питомник на 5 га, прогнозируем, что с этой площади мы сможем получать 100-150 тыс. саженцев именно лесных насаждений, это ясень, дуб, бук, ольха, обязательно акация, потому что она очень хорошо приживается", - сказал Шадиев.

По его словам, ранее в регионе был собственный питомник, но в 2017 году Ингушетия его лишилась и стала единственным регионом, в котором нет своего питомника.

"В этом году мы посадим семена, а уже через год сможем сажать в лесах региона, полученные из них саженцы, конечно, желательно подождать два года, но, думаю, при благоприятных условиях саженцы будут крепкими и здоровыми. Производство посадочного материала будет обеспечивать региональный бюджет, а подготовку почвы, корчевание, рубку проходного типа и другие работы мы будем проводить в рамках нацпроекта "Экология" на средства федерального бюджета. В дальнейшем, мы намерены найти дополнительный участок, чтобы вести эту работу в замкнутом цикле", - добавил собеседник ТАСС.

По данным Минприроды региона, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли - 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам. Общий запас древесины в лесах составляет 12296,8 тыс. куб. м, а средний годичный прирост запаса древесины - 149,5 тыс. куб. м.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него, в частности, входят подразделы "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.