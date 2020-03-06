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В Сочи разработали методичку по спасению дельфинов

Пособие доступно в электронном виде, печатную версию планируют распространить среди волонтеров

СОЧИ, 6 марта. /ТАСС/. Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" в Сочи благодаря президентскому гранту разработал методическое пособие по оказанию помощи морским млекопитающим. Об этом сообщила ТАСС в пятницу директор центра Татьяна Белей.

"Разработка и выпуск методички - это следующий этап образовательного проекта "Дельфины Черного моря", который реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Изначально планировалось пособие на 40 страниц, но в итоге получилось 75 - практически книга! Мы постарались включить в нее все самые важные действия", - сообщила Белей.

В методичке объясняется, как необходимо действовать при обнаружении пострадавших и погибших дельфинов. Пособие доступно в электронном виде для всех желающих. Кроме того, 500 экземпляров печатной версии планируется распространить среди волонтеров центра. "Мы надеемся, что информация и новые знания, полученные благодаря этому методическому пособию, смогут спасти и сохранить наших черноморских дельфинов", - добавила директор центра.

С июля 2019 года центр "Дельфа" начал реализацию проекта "Дельфины Черного моря" с использованием гранта президента РФ в размере 2,5 млн рублей. В рамках этого проекта в шести прибрежных городах Краснодарского края для всех неравнодушных к дельфинам людей были проведены образовательные тренинги по оказанию помощи китообразным, кроме того, два профильных тренинга провели в Москве для студентов ветеринарных вузов. В программу проекта также включены и научно-исследовательские работы по изучению распределения и численности дельфинов, а также мониторингу выбросов китообразных.

В общей сложности, в тренингах приняли участие около 400 человек. Благодаря данному проекту в Центр спасения дельфинов удалось привлечь 114 волонтеров, которые активно принимают участие в деятельности "Дельфы" по всему побережью Краснодарского края.
Китообразные Черного моря занесены в Красную книгу. В 2018 году на черноморском побережье Кубани было зафиксировано 86 случаев гибели дельфинов, с начала 2019 года - более 200. Китообразные выбрасываются на берег, запутываются в сетях или умирают от болезней. За все время специалистам центра удалось спасти восемь дельфинов.

Теги
РоссияКраснодарский край
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