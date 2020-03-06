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В Ингушетии создали оперативный штаб по предупреждению коронавируса

Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в республике обеспечен диагностическими тест-системами для выявления вируса

МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 создан в Ингушетии по поручению врио премьера республики Владимира Сластенина, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

"Создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений. Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - передает пресс-служба слова Сластенина по итогам совещания по недопущению распространения вируса в регионе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии две недели на карантине находился один житель республики, прибывший из Гонконга, но наличие вируса в его организме не подтвердилось.

"Срок наблюдения завершен, человек здоров, лабораторные анализы отрицательные. На сегодняшний день в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией", - цитирует также пресс-служба руководителя регионального управления Роспотребнадзора Бориса Комурзоева.

По его словам, в настоящее время центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Ингушетии обеспечен диагностическими тест-системами для выявления вируса. В связи с тем, что аэропорт Магас не имеет международного статуса, контроль прибывающих на территорию республики проводится выборочно, а специалисты используют переносное тепловизионное оборудование.

"Для госпитализации в случае появления больных в двух инфекционных отделениях имеется 96 инфекционных коек, в случае массового поступления больных планируется дополнительно развернуть 579 соматических коек под инфекционные стационары. Также нами определен и утвержден состав прививочных бригад и бригад экстренной медицинской помощи на базе 11 медицинских организаций", - цитирует пресс-служба и.о. замминистра здравоохранения региона Лемку Кациеву.

О вирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

Теги
Россия
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