Драматический театр и колледж культуры и искусств планируют построить в Ингушетии

МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках рабочей встречи в Москве обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой о помощи в строительстве в регионе драматического театра и колледжа культуры и искусств.

"На совещании обсудили строительство и реконструкцию объектов культуры региона. Махмуд-Али Калиматов обратился к Ольге Любимовой с просьбой помочь региону со строительством драматического театра. На встрече также обсудили создание в республике колледжа, которой мог бы готовить специалистов для работы в учреждениях культуры", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ.

Как сообщается, министр отметила важность подготовки квалифицированных и профессиональных кадров для работы в подобных учреждениях культуры. "Необходимо, чтобы там постоянно работал достойный коллектив. В этот зал можно будет привозить на гастроли театральные труппы со всей страны", - приводит пресс-служба слова Любимовой.

Кроме того, на заседании обсудили реализацию национального проекта "Культура" в Ингушетии.

По данным республиканского Министерства культуры, уровень обеспеченности населения объектами культурно-досугового типа в Ингушетии в 2018 году составлял 26%, это был один из самых низких показателей в России. В 2018 году Минкультуры РФ выделило субсидию в 174 млн рублей Ингушетии на строительство восьми домов культуры. В 2019 году в рамках нацпроекта региону были выделены средства на строительство шести домов культуры, а в 2020 году власти региона намерены построить два новых дома культуры и провести реконструкцию двух старых.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.