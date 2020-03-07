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75-летие Победы

В Карелии оцифровали документы более 27 тыс. участников Великой Отечественной войны

Среди этих документов - учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные и перечни наград

ТАСС, 7 марта. Военный комиссариат Карелии оцифровал архивные документы более 27 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее "Дорога памяти" на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот" в Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), распространенном в субботу.

"Сотрудники военного комиссариата Республики Карелия оцифровали архивные документы более 27 тыс. участников Великой Отечественной войны. Среди оцифрованных документов - учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом районном отделе военкомата развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных", - говорится в сообщении.

В нем также поясняется, что ежедневно база данных оцифрованных документов фронтовиков в Карелии увеличивается на 40 человек.

Собранные материалы будут размещены в музее "Дорога памяти" на территории парка "Патриот", для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны, уточняется в сообщении пресс-службы ЗВО.

Теги
РоссияКарелия75-летие Победы
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