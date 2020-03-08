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Более 32 тыс. молодогвардейцев приняли участие в акциях к 8 Марта

В нескольких городах мужчины устроили праздничное шествие с транспарантами, на которых написали слова признательности женщинам и шуточные лозунги
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Описание
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Более 32 тыс. активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) приняли участие в акциях, посвященных Международному женскому дню. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МГЕР.

"К Международному женскому дню "Молодая Гвардия" провела порядка 300 различных мероприятий и акций, начиная от адресного поздравления ветеранов и заканчивая массовой раздачей цветов и праздничными шествиями. Участниками акций стали более 32 тыс. молодогвардейцев из 78 регионов России", - говорится в сообщении.

По словам председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, "Молодая Гвардия" каждый год в честь Международного женского дня организует сотни различных акций по всей России, к которым подключаются "все больше людей".

Самые массовые акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге, где в общей сложности в них приняли участие более четырехсот человек, а в Екатеринбурге, Омске и Тюмени - более трехсот, рассказал он. На транспарантах мужчин, которые организовали праздничное шествие в этих городах, были написаны слова признательности и шуточные лозунги: "Мама, я надел шапку!", "У моей бабушки самые вкусные котлетки", "Сегодня я сам вынес мусор", "Уступите даме кресло!", "Каждому мужчине - работу, каждой женщине - мужчину!"

"Мы хотели отметить заслуги любимых женщин и выразить наше уважение мамам, бабушкам, женам. Надеемся, эти добрые слова вызовут улыбку наших дорогих и близких. Стать участником акции может каждый, и мы продолжим эту акцию, уже ставшую традиционной", - добавил Давыдов.

В Международный женский день более чем в 50 городах России молодогвардейцы поддержали ежегодную акцию "Вам, любимые!" и преподнесли женщинам около 40 тыс. цветов и открыток. Кроме того в нескольких городах региональные отделения МГЕР развернули выставки с портретами и историями выдающихся женщин России. Героями выставок стали, в частности, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, прима-балерина Майя Плисецкая, российский общественный деятель и правозащитник Елизавета Глинка.

Теги
РоссияПлисецкая, Майя МихайловнаТерешкова, Валентина ВладимировнаГлинка, Елизавета ПетровнаТюменская областьОмская областьСвердловская область
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