На Ставрополье собирают истории любви военных лет

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Акция "Великая Победа в истории создания моей семьи", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит на Ставрополье. Ее инициатором выступило краевое управление ЗАГС, сообщили во вторник ТАСС в учреждении.

"Акция проводится в крае впервые. Инициатором ее выступили мы - управление ЗАГС Ставрополья", - сказал собеседник агентства.

По информации организаторов, управление собирает трогательные истории любви военных лет, которые затем будут размещены на официальном сайте управления ЗАГС региона.

Жителей края просят прислать семейные (свадебные) фото 1941-1945 годов, сохранившиеся письма с фронта любимой (жене, невесте), а также истории создания семьи родителей, бабушек и дедушек в годы войны и в год Великой Победы. Итоги акции будут подведены до 1 мая.

Ставрополье внесло заметный вклад в приближение Великой Победы. В годы войны труженики края снабжали фронт продовольствием и одеждой, санатории Кавминвод, превратившиеся в госпитали, вернули в строй сотни тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Край дал армии и флоту свыше 320 тыс. бойцов и командиров, 207 из них удостоены звания Героя Советского Союза, 44 стали кавалерами трех орденов Славы. Славной страницей истории края стал подвиг пятисот ставропольских конников, защищавших Москву под началом генерала Льва Доватора.

В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. 21 января 1943 года в ходе Северо-Кавказской операции Ставрополь, а впоследствии и весь край, были освобождены частями 44-й армии. За пять месяцев в оккупированном немецкими войсками Ставрополье погибли около 30 тыс. местных жителей. Промышленная, транспортная и коммунальная инфраструктуры были практически разрушены.