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Чайка: обеспеченность населения медицинской помощью в Дагестане ниже среднероссийской

В республике недостаточно как врачей, так и среднего медицинского персонала

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Показатель обеспеченности врачами в Дагестане в настоящее время ниже среднероссийского, в республике недостаточно как врачей, так и среднего медицинского персонала, сообщил в среду полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе совещания по вопросам социально экономического развития Дагестана.

"Что касается вопросов здравоохранения в республике, то показатель обеспеченности врачами по оперативным данным на 10 тыс. населения составляет около 34-х специалистов, что ниже среднероссийского значения. По среднему медицинскому персоналу также имеется отставание от общероссийского показателя, по Республике Дагестан - около 82 специалистов (на 10 тыс. населения - прим ТАСС)", - сказал Чайка.

В январе первый заместитель министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщала ТАСС, что для устранения кадрового дефицита в республике реализуется программа "Земский доктор", по ней было трудоустроено 1,3 тыс. врачей и десять фельдшеров. При этом она отмечала, что привлечь квалифицированных врачей на работу в сельские районы республики может помочь увеличение целевого набора в медицинские вузы.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям, установив по самым дефицитным направлениями почти стопроцентное целевое обучение. Также глава государства предложил формировать квоты на целевой прием по заявкам регионов, субъекты, в свою очередь, должны предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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