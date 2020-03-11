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Волонтеры расскажут жителям КБР о поправке к конституции в 30 информационных точках

У них также будут буклеты, которые планируется раздавать желающим

НАЛЬЧИК, 11 марта. /ТАСС/. "Волонтеры Конституции" в Кабардино-Балкарии расскажут жителям республики о поправке к основному закону РФ в 30 информационных точках. В регионе сейчас набирают волонтеров, сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы регионального ресурсного центра развития волонтерства КБР Даяна Абрамова.

"21 февраля Ассоциация волонтерских центров подписала соглашение с главой ЦИК России Эллой Памфиловой, запустив новый важнейший проект - всероссийский общественный корпус "Волонтеры Конституции". Планируется информационно-разъяснительная деятельность в 30 информационных точках по КБР, которые будут делать разъяснения желающим. На 10 марта 2020 года от КБР зарегистрировано 210 человека, регистрация продолжается", - сказала Абрамова.

Волонтеры будут помогать маломобильным гражданам в день голосования. "Сейчас мы набираем претендентов, потом с ними будут проводится беседы и консультации. Главное требование - возраст от 18 лет и желание работать, работа начнется 8 апреля и будет продолжаться вплоть до дня голосования включительно. У волонтеров будут буклеты, которые планируется раздавать желающим", - добавила собеседница агентства.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также документ предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, этот день планируется сделать нерабочим.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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