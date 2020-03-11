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75-летие Победы

В преддверии 75-летия Победы в Ингушетии откроют новые парки, скверы и мемориальные плиты

7 и 8 мая во всех районах республики пройдут встречи с ветеранами и тружениками тыла

МАГАС, 11 марта. /ТАСС/. Открытие новых парков, скверов, мемориальных плит запланировано в Ингушетии в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на странице парламента республики в соцсети Instagram.

"Ведется работа по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, 7 и 8 мая во всех муниципальных образованиях Ингушетии пройдут встречи с ветеранами и тружениками тыла, выставки, полевые кухни, митинги, концерты, открытия объектов, парков, скверов, мемориальных плит, спортивные состязания, патриотические акции и фейерверки", - говорится в сообщении.

Главное торжественное мероприятие - парад Победы - пройдет 9 мая в Магасе на центральной улице города. "Для участия в параде планируется привлечь 12 пеших "коробок" - это в общей сложности порядка 600 человек - представителей различных силовых структур региона. В тот же день торжественным маршем от администрации Магаса до площади Алания к Башне Согласия пройдут участники традиционной акции "Бессмертный полк". День завершится праздничным концертом", - приводятся в сообщении слова вице-премьера региона Марьям Амриевой.

Как отмечается, врио председателя правительства региона Владимир Сластенин поручил Амриевой создать рабочую группу по проведению торжеств в честь 75-летия Победы. В течение всего года в Ингушетии будут проводиться акции по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, реставрации памятников и мемориалов, а также сбору материалов об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, оказанию материальной помощи инвалидам и участникам войны, вдовам и семьям погибших.

Ранее сообщалось, что фестиваль-конкурс песен военных лет "Поем о Победе" пройдет в Ингушетии в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Имена победителей будут озвучены 18 апреля на гала-концерте во Дворце культуры города Назрани.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО75-летие Победы
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