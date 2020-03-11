{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Астраханской области педагоги начнут работу по программе "Земский учитель" с 1 сентября

К своим обязанностям в новом учебном году приступят 15 учителей, каждому из них выплатят по 1 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Пятнадцать педагогов получат по миллиону рублей по программе "Земский учитель" в Астраханской области в этом году и приступят к работе в сентябре, сообщил министр образования и науки региона Виталий Гутман на заседании правительства в среду.

"У нас 15 вакансий на "Земского учителя" на 2020 год. С 1 сентября эти педагоги начнут работать на местах и получат положенную поддержку - по миллиону рублей. К 31 декабря 2020 года программа будет окончательно реализована", - сказал Гутман.

Министр добавил, что от педагогов уже поступила 31 заявка на следующий год. "Мы получаем заявки на программу 2021 года. Хочу добавить, что люди будут работать не в райцентрах, а в маленьких селах, где особенно остро отмечается нехватка кадров", - отметил Гутман.

Ранее в министерстве образования и науки Астраханской области сообщали, что в регионе не хватает учителей английского и русского языков, информатики, математики, литературы и физики.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект начинает действовать в 2020 году. "Земский учитель" в России рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
Космонавт Токарев возглавил фонд, который строит мемориал на месте гибели Гагарина
Исполнительный директор фонда Евгений Водин сообщил, что при участии космонавта они стали сотрудничать с Русским космическим обществом, которое пообещало поддержку проектам организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС