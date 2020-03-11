В Астраханской области педагоги начнут работу по программе "Земский учитель" с 1 сентября

АСТРАХАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Пятнадцать педагогов получат по миллиону рублей по программе "Земский учитель" в Астраханской области в этом году и приступят к работе в сентябре, сообщил министр образования и науки региона Виталий Гутман на заседании правительства в среду.

"У нас 15 вакансий на "Земского учителя" на 2020 год. С 1 сентября эти педагоги начнут работать на местах и получат положенную поддержку - по миллиону рублей. К 31 декабря 2020 года программа будет окончательно реализована", - сказал Гутман.

Министр добавил, что от педагогов уже поступила 31 заявка на следующий год. "Мы получаем заявки на программу 2021 года. Хочу добавить, что люди будут работать не в райцентрах, а в маленьких селах, где особенно остро отмечается нехватка кадров", - отметил Гутман.

Ранее в министерстве образования и науки Астраханской области сообщали, что в регионе не хватает учителей английского и русского языков, информатики, математики, литературы и физики.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект начинает действовать в 2020 году. "Земский учитель" в России рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.