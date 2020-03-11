Космонавт Токарев возглавил фонд, который строит мемориал на месте гибели Гагарина

ВЛАДИМИР, 11 марта. /ТАСС/. Герой России, летчик-космонавт Валерий Токарев стал президентом Благотворительного фонда памяти первого космонавта планеты и его летного наставника, который занимается реконструкцией мемориального комплекса на месте гибели Юрия Гагарина во Владимирской области. Об этом ТАСС в среду сообщил исполнительный директор фонда Евгений Водин.

Инициатором создания фонда и его первым президентом был дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, скончавшийся 11 октября 2019 года.

"Избран новый президент фонда - Герой России, летчик-космонавт Токарев Валерий Иванович. Сейчас при его участии очень тесно начинаем сотрудничать с Русским космическим обществом, которое пообещало поддерживать наши проекты", - сказал собеседник агентства.

Токарев участвовал в миссии STS-96 на шаттле Discovery в 1999 году и в 12-й основной экспедиции на МКС на космическом корабле "Союз ТМА-7" в 2005-2006 годах.

В 2016 году администрации Владимирской области, Киржачского района и Благотворительный фонд памяти первого космонавта планеты и его летного наставника подписали трехстороннее соглашение о возведении мемориального комплекса на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина. На мемориале уже построены входная группа, трибуна для торжественных мероприятий, постамент для истребителя МиГ-29, который ранее передало создателям комплекса Минобороны РФ, а также 20 гранитных стел, посвященных первым советским космонавтам.

На средства фонда под руководством Алексея Леонова была восстановлена церковь Андрея Первозванного около места авиакатастрофы, проводились изыскательские работы по проекту мемориала, построен храм-часовня Георгия Победоносца. В дальнейшем предполагается построить музей памяти Гагарина, Серегина и первых космонавтов, многофункциональное здание, благоустроить территорию комплекса, а также установить на стелу истребитель.

Гибель Гагарина и Серегина

Гагарин и Серегин погибли 27 марта 1968 года около деревни Новоселово Киржачского района, пилотируя самолет МиГ-15УТИ. На этом месте 17 октября 1975 года был открыт мемориал - 16-метровая стела в форме крыла самолета из красного гранита. По традиции каждый год в день годовщины на месте трагедии собираются космонавты, военнослужащие, местные жители и школьники со всей страны чтобы почтить память героев. После памятного митинга люди идут возлагать цветы, а затем участвуют в панихиде в восстановленном храме Андрея Первозванного.