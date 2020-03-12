В Грозном отремонтируют проезжую часть 42 улиц и восстановят мост

ГРОЗНЫЙ, 12 марта. /ТАСС/. Реконструкцию моста протяженностью более 70 метров и ремонт проезжей части 42 улиц планируется провести в Грозном в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил в четверг ТАСС замминистра автомобильных дорог Чеченской Республики Аббас Темирсултанов.

"Общая протяженность нового моста с двумя полосами движения составит порядка 70,5 метра. Проводимые работы позволят увеличить грузоподъемность моста, он станет шире, геометрические параметры сооружения будут приведены в соответствие с современными требованиями. Реализация данных мероприятий снизит поток автотранспортных средств через центр города и благоприятно скажется на его экономическом и экологическом состоянии, что будет способствовать обеспечению комплексного подхода к решению задач по развитию улично-дорожной сети столицы Чеченской Республики и поможет повысить ее инвестиционную привлекательность", - отметил Темирсултанов.

По его словам, также в 2020 году будут отремонтированы 42 улицы общей протяженностью 49,829 км. "Тринадцать из них расположены в Ленинском районе, шестнадцать - в Октябрьском районе, три - в Заводском районе и 10 - в Старопромысловском районе города. Все улицы включены в региональный проект "Дорожная сеть" нацпроекта по результатам детального мониторинга улично-дорожной сети города, а также учета обращений горожан в столичную мэрию", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется ликвидировать половину мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.