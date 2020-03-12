Власти Якутии передали партию лесных бизонов в Сунтарский улус для расширения ареала

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Власти Якутии передали первую партию из десяти лесных бизонов, рожденных на территории республики, администрации Сунтарского района. Завоз второй партии запланирован в 2023 году, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

Проект воссоздания жизнеспособной популяции американских лесных бизонов, которая находится под угрозой исчезновения в своем первоначальном ареале, осуществляется с 2006 года. В соответствии с соглашениями между правительством Якутии и Агентством парков Канады в регион тремя партиями уже завезли 90 животных. Сейчас в Якутии насчитывается 220 лесных бизонов.

"Подписано тройственное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, дирекцией биоресурсов, ООПТ и природных парков и администрацией Сунтарского улуса (района) по расселению лесных бизонов на территории Сунтарского улуса. <...> Десять телят лесных бизонов, рожденных в условиях Якутии, грузовым автотранспортом направлены в Сунтарский улус", - говорится в сообщении.

Подписанное соглашение должно расширить исторический ареал лесных бизонов на территории Якутии. "Стороны договорились о взаимодействии по вопросам совместных плановых мероприятий по расселению лесного бизона на территории Сунтарского улуса. Целью мероприятий является реинтродукция лесного бизона в дикую природу для создания жизнеспособной популяции вида на территории Лено-Вилюйского междуречья в Якутии", - добавили в пресс-службе.

Согласно соглашению, дирекция биоресурсов, ООПТ и природных парков обязуется передать администрации Сунтарского района две партии по десять лесных бизонов в 2020 году и 2023 году. На данный момент в местности Талыгыр Кемпендяйского наслега Сунтарского района построен вольер для передержки лесных бизонов, завезен корм, созданы все условия для содержания диких животных в новых условиях обитания.

Первоначальный ареал лесного бизона включал обширные территории таежных лесов Аляски и провинций Канады. По данным ученых, лесные бизоны обитали на территории современной Якутии в эпоху плейстоцена, одновременно с мамонтами. Считается, что вселение лесных бизонов в таежные экосистемы Якутии в большей степени соответствует мероприятиям по восстановлению исконной фауны и является реакклиматизацией.