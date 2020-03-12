Безработица на Ставрополье по итогам 2019 года стала самой низкой в СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Уровень безработицы в Ставропольском крае по итогам 2019 года стал самым низким в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), сообщил в четверг полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка на совещании по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края.

"Уровень общей безработицы по краю в среднем за конец прошлого года составил 4,8%. Это самый низкий показатель на Северном Кавказе, который предельно близок к среднему по всей России", - сказал Чайка.

По его словам, Ставропольский край лидирует в СКФО по уровню среднемесячной зарплаты, которая на конец прошлого года составила почти 31 тыс. рублей. При этом полпред отметил, что задолженность по заработной плате на Ставрополье выше, чем в остальных регионах округа.

"К концу января этого года сумма долгов предприятий превысила 83 млн рублей. Считаю, что решение этой проблемы напрямую зависит от эффективности работы контролирующих органов, органов исполнительной власти субъекта, правоохранительных органов, органов прокуратуры", - отметил Чайка.