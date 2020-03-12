Реконструкцию участка дороги, соединяющей Ингушетию с Чечней, завершат в 2020 году

МАГАС, 12 марта. /ТАСС/. Реконструкцию автомобильной дороги, соединяющую город Назрань (Ингушетия) с Грозным (Чечня), планируется завершить в 2020 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе управления "Ингушавтодор".

"Дан старт дорожным работам по объекту реконструкции автодороги "Назрань - Грозный" (2-я очередь) общей протяженностью 4,5 км, вошедшим в дорожную программу нацпроекта. Ремонтные работы планируется завершить в текущем году", - рассказали в управлении.

На данном участке планируется замена асфальтобетонного покрытия в полном объеме, приведение указанной дороги в соответствие требованиям технической категории. Планируется заменить пешеходные тротуары, обустроить пешеходные переходы с применением светофоров на солнечных батареях. Стоимость работ в рамках второй очереди реконструкции составит порядка 141,57 млн руб.

В "Ингушавтодоре" также рассказали, что в республике досрочно завершен объект, включенный в реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год. "В рамках заключенного контракта по капитальному ремонту автодороги "Подъезд к ж/д ст. Слепцовская от тр. "Кавказ" 1,5 км (первая очередь), включенного в 2020 году в реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подрядная организация досрочно завершила дорожные работы", - сообщили в пресс-службе.

Там же отметили, что ремонт этой автодороги является переходящим на 2021 год. В рамках первой очереди в нормативное состояние приведен участок автодороги общей протяженностью 1,5 км, во второй очереди предусматривается капитальный ремонт участка протяженностью 3,5 км. Общая стоимость работ составляет 22,1 млн рублей. "В работе применяются новые технологии с использованием минеральных добавок в виде доломитовой муки, устройством светофоров типа Т-7 на солнечных батареях. Применение данных устройств позволяет снизить уровень аварийности и смертности на дорогах", - рассказали в "Ингушавтодоре".

Ранее в пресс-службе "Ингушавтодора" ТАСС уточняли, что власти Ингушетии намерены в 2020 году досрочно завершить все мероприятия по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Отмечалось, что до конца лета дорожники намерены реконструировать, провести ремонт проезжей части и капитальный ремонт на семи объектах общей протяженностью 13,6 км.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.