В горах Чечни выпустили в естественную среду обитания свыше тысячи фазанов

ГРОЗНЫЙ, 12 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в выпуске в естественную среду обитания свыше 1 тыс. фазанов в окрестностях горного села Беной. Об этом он сообщил на своей странице "Вконтакте".
"Для их успешной адаптации построили кормушки, защищенные от дождя и снега. В ближайшее время планируем выпустить здесь сотни муфлонов, оленей, туров и яков. Это позволит существенно улучшить местную фауну, будет способствовать развитию экологии и охотоводства", - написал Кадыров.
По его словам, за годы военных действий флоре Чеченской Республики был нанесен колоссальный ущерб. Практически все дикие животные погибли и мигрировали.
"Для решения этой проблемы мы разработали специальную программу по восстановлению дикой природы. В ее рамках уже открыты природные заповедники, выпущены на волю тысячи оленей и других животных. Теперь в горах нашей республики можно встретить медведей, оленей, косуль, яков, лис, диких кабанов. И это еще не весь список", - добавил Кадыров.
Для восстановления флоры в республике в окрестностях села Беной также планируется высадить фруктовые деревья. "Это обеспечит яблоками, айвой и другими свежими фруктами не только местных жителей, но и многочисленных туристов, для которых Беной стал излюбленным местом", - сказал глава Чечни.