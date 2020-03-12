В горах Чечни выпустили в естественную среду обитания свыше тысячи фазанов

"Для их успешной адаптации построили кормушки, защищенные от дождя и снега. В ближайшее время планируем выпустить здесь сотни муфлонов, оленей, туров и яков. Это позволит существенно улучшить местную фауну, будет способствовать развитию экологии и охотоводства", - написал Кадыров.

ГРОЗНЫЙ, 12 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в выпуске в естественную среду обитания свыше 1 тыс. фазанов в окрестностях горного села Беной. Об этом он сообщил на своей странице "Вконтакте".

По его словам, за годы военных действий флоре Чеченской Республики был нанесен колоссальный ущерб. Практически все дикие животные погибли и мигрировали.

"Для решения этой проблемы мы разработали специальную программу по восстановлению дикой природы. В ее рамках уже открыты природные заповедники, выпущены на волю тысячи оленей и других животных. Теперь в горах нашей республики можно встретить медведей, оленей, косуль, яков, лис, диких кабанов. И это еще не весь список", - добавил Кадыров.

Для восстановления флоры в республике в окрестностях села Беной также планируется высадить фруктовые деревья. "Это обеспечит яблоками, айвой и другими свежими фруктами не только местных жителей, но и многочисленных туристов, для которых Беной стал излюбленным местом", - сказал глава Чечни.