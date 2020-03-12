Всех младшеклассников Ненецкого АО обеспечат бесплатным горячим питанием с сентября

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Школьники 1-4 классов в Ненецком автономном округе (НАО) с 1 сентября 2020 году будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующие поправки в региональный закон "Об образовании" приняли в четверг в двух чтениях депутаты окружного парламента, сообщил ТАСС председатель Заксобрания НАО Александр Лутовинов.

"Ненецкий автономный округ готов к организации бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов уже с 1 сентября 2020 года. Закон округа дополнен статьей, закрепляющей на региональном уровне гарантию для обучающихся по образовательным программам начального общего образования по обеспечению не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием", - сказал Лутовинов.

На организацию и обеспечение горячим питанием школьников из бюджета дополнительно потребуется около 26 млн рублей - на период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. Потребность на 2021 год оставляет 55 млн рублей.

В настоящее время в округе 52% школьников разных возрастов относятся к льготной категории и питаются за счет бюджета. Остальным 48% детей предоставлена возможность питаться на условиях софинансирования, когда половину стоимости горячего обеда оплачивают родители. Право на бесплатное питание за счет бюджета имеют школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, а также дети-сироты.