Каждую пулю — в фашиста. Как жил герой-снайпер, о котором сняли фильм в Голливуде

Несмотря на то что голливудский фильм "Враг у ворот" полон исторических неточностей, все же его центральный герой Василий Зайцев — реальная личность, но главное даже не это, а то, что это единственная картина, в которой Зайцев назван своим именем и в которой всему миру показан подвиг простого русского бойца, сумевшего в важнейший момент проявить столь необходимый талант меткого стрелка

Мы расскажем о том, что осталось за кадром американской картины, где сыграли звезды первой величины — Джуд Лоу, Эд Харрис, Боб Хоскинс, почему в Волгограде фильм вызвал неодобрение, и конечно, о героической личности охотника с Урала Василия Зайцева, которому суждено было сыграть одну из значительных ролей в жестокой и кровопролитной Сталинградской битве. Ответить на эти вопросы нам поможет заместитель заведующего информационно-издательским отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Татьяна Приказчикова. Охотничий промысел Дедушка Василия был потомственным охотником, из всех внуков, как вспоминал впоследствии сам Зайцев, он сразу "выбрал в любимцы" именно старшего "как первенца из наследников своего сына Григория" и стал его учить охотничьему искусству. В 12 лет, когда другие дети и помыслить не могли об оружии, у Васи уже было ружье — "одноствольная берданка 20-го калибра", подарок дедушки. Будущий снайпер вспоминал это с особой торжественностью. "Повзрослел за один день: аршин с шапкой, но за плечами настоящее ружье!" Отец, служивший у генерала Брусилова, поддерживал сына. "Расходуй патроны экономно, учись стрелять без промаха". Как будто заранее знал, что это искусство мальчику очень пригодится. Учился Вася не только стрелять, но и долго ожидать добычу: "Учился читать следы зверей как умную книгу, выслеживал лежки волков, медведей, строил засады так, что дед не мог обнаружить меня, пока я не подавал ему голос". Всю эту науку мальчик осваивал быстро, однако успехами дед учил не кичиться. "Никогда сам не хвались, лучше больше трудись" — это убеждение мальчик усвоил на всю жизнь, всегда стараясь рассказывать не о себе, а больше о своих воспитанниках, талантливых снайперах. Война "В 1937 году меня призвали в армию. По общему физическому развитию, несмотря на малый рост, я оказался пригодным для службы во флоте. Чему был несказанно рад", — пишет Зайцев в своих воспоминаниях. Началась его служба на Тихоокеанском флоте. Тельняшку Василий считал "символом мужества и отваги", говорил, что она "оттеняет мускулы, делает их рельефными, и если ты не "стручок", не хилый духом, тебе непременно захочется проверить себя на каком-нибудь трудном деле". Не расстался с ней и в пехоте. "Целых пять лет я с гордостью носил тельняшку, готовил себя для сражений в океанских просторах... А воевать довелось на суше", — писал Зайцев. В сентябре 1942 года ему и его товарищам по флоту пришлось расстаться с морской формой: все они стали пехотинцами — бойцами 284-й стрелковой дивизии. Однако трудного дела долго не было: "Хотелось быть минером или торпедистом, а меня зачислили писарем артиллерийского отделения". В 1942 году он наконец получил положительное решение на свои многочисленные просьбы об отправке на фронт. Теперь его тельняшке суждено было оказаться "под гимнастеркой пехотинца" — формировалась рота добровольцев для отправки на фронт.

"Сталинградская битва началась в июле 1942-го далеко от города, в 150 км к юго-западу. Немцы планировали взять город за неделю силами 6-й пехотной полевой армии под командованием генерала (впоследствии фельдмаршала) Паулюса. В открытых пространствах немцы могли использовать свои преимущества в танках и авиации, нанося удары по нашим войскам. В итоге немцы около двух месяцев подходили к Сталинграду. К сентябрю враг стоял у ворот города. В середине сентября в городе начались уличные бои", — говорит Татьяна Приказчикова. Среди домов танки использовать было невозможно — им негде было двигаться. Авиации проблематично стало бомбить позиции советских войск по другой причине: специальным приказом командующего 62-й армией генерал-лейтенанта Василия Чуйкова нашим войскам надлежало сокращать нейтральные полосы, занимать позиции на расстоянии от немецких не более дальности броска гранаты, так что у немецких летчиков велик был риск попасть по своим. "Немецкое командование издало приказ за номером 41 от 5 апреля 1942 года, в котором говорилось, что Сталинград должен быть взят с тем, чтобы он утратил свое значение как центр военной промышленностии и узел коммуникаций. Овладеть городом было необходимо еще и для того, чтобы обезопасить фланг своих войск, наступавших на Кавказ", — говорит Приказчикова.

Описание Во время налета авиации на Сталинград, 1942 год © Степан Курунин/ТАСС

"В Сталинграде было более 200 промышленных предприятий, которые выпускали свыше 80 видов продукции для фронта, в том числе знаменитые танки Т-34 и высококачественную броневую сталь". Это был и порт на Волге, и немцам необходимо было прервать работу крупнейшей водной артерии, по которой в центральные районы страны поступали нефть, каменный уголь, соль, хлопок, стройматериалы, промышленные и продовольственные товары. "Забегая немного вперед, скажу, что впоследствии получилось так, что 6-я полевая пехотная армия вермахта просто растаяла в уличных боях несмотря на то, что наша армия вступила в них, сильно обескровленная двухмесячными тяжелыми боями на подступах к городу. В поддержку к 6-й армии, наступающей с юга, с северо-запада направилась 4-я танковая армия генерала Гота. Планировалось, что эти армии встретятся и возьмут город". Однако Сталинградская битва, одно из самых кровопролитных сражений в мировой истории, длившаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, завершилась победой Советской армии, и с этого момента стратегическая инициатива ведения боев перешла к советскому командованию. Но в октябре 1942 года до этого было еще довольно далеко. Тогда задача была одна: немца нужно было во что бы то ни стало остановить. Необходимы снайперы "Чуйков пишет о том, что, когда он принял командование армией, в ней не было ни одной части, ни одного соединения, укомплектованного людьми и техникой хотя бы наполовину", — говорит Татьяна Приказчикова. Сами условия городских боев за каждый дом, за каждый подъезд, за каждый выступ стены и лестничную клетку сделали снайперов чрезвычайно востребованными. "9 ноября 1942 года вышел приказ командующего Сталинградским фронтом генерала Еременко "О развитии снайперского движения и об использовании снайперов в борьбе с врагом". В каждой части к 20 ноября предписывалось создать снайперские группы, успехи стрелков всячески поощрять, а снайперское движение популяризировать". Сентябрьской ночью, едва сойдя на берег с катера Волжской военной флотилии, бойцы 1047-го полка в составе 284-й стрелковой дивизии, в числе которых был и старшина Зайцев, вступили в бой и отбили у немцев восточные и юго-восточные склоны Мамаева кургана, которые удерживали до конца битвы. Недаром Василий Чуйков писал: "284-я вросла в склоны и отроги Мамаева кургана". Очень быстро обнаружилось, что он попадает в далеко расположенную цель из обычной винтовки Мосина без оптического прицела. Вот как описывает это сам Зайцев. "Сидим в яме, слушаем командира полка. Затишье. Вдруг мой товарищ Миша Масаев, что вел наблюдение за противником, крикнул мне: "Вася, фриц показался!" Я вскинул винтовку и, почти не целясь, дал выстрел. Фриц упал. Через несколько секунд там появился второй. Я и второго уложил. "Кто стрелял?" — спросил командир полка, наблюдая в бинокль за происходящим. Комбат доложил: "Главстаршина Зайцев". "Дайте ему снайперскую винтовку, — приказал майор. И подозвав меня, приказал: — Товарищ Зайцев, считайте всех фашистов, которых прикончите. Два уже есть. С них и начинайте свой счет..."​​​​​

Описание Василий Чуйков (слева) и Василий Зайцев (справа) © Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Так моряк и пехотинец, бухгалтер и писарь Василий Зайцев получил "трудное дело", которого так долго ждал: стал снайпером и одним из основателей снайперского движения Сталинградской битвы. За два месяца — с октября по декабрь 1942 года боец 284-й стрелковой дивизии 62-й армии Василий Григорьевич Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника, а всего он успел ликвидировать 242 офицера и солдата вермахта, включая 11 снайперов. Главной целью, конечно, были офицеры вермахта, так как это позволяло дезориентировать солдат в отсутствие командования. Всего в составе частей двух советских армий — 62-й и 64-й — в период уличных боев действовали 985 снайперов, которые ликвидировали около 30 тыс. солдат и офицеров вермахта. "Это примерно две нацистские дивизии", — отмечает Татьяна Приказчикова. Зайцев подготовил 28 снайперов, а всего стрелки 1047-го полка, где он служил, ликвидировали 1106 нацистов. Победа 19 ноября 1942 года началась операция "Уран", в ходе которой за несколько дней Красная армия окружила 300-тысячную группировку противника и с которой начался победоносный перелом военных действий. Но Зайцева в январе 1943 года сильно ранило, он долго лечился, но полностью восстановить зрение так и не удалось. Войну он продолжил в составе 62-й армии, был много раз ранен, и Победу встретил в госпитале в Киеве. В этом городе после войны он и решил остаться. После войны Василий Зайцев написал еще два учебных пособия для снайперов.

За короткое время Василий Зайцев смог проявить себя не только как стрелок, но и как методист и педагог. В 1943 году "Воениздат" выпустил сборник "Из опыта уличных боев", где есть и статья Зайцева "Каждую пулю — в немца!". В небольшом по объему тексте снайпер изложил разработанную им методику работы групп-"шестерок", которая используется в армии и по сей день. Методика заключается в перекрестном действии трех пар "снайпер — наблюдатель". Зайцев привел пример, как вместе с шестерыми своими учениками уничтожил роту из 40 нацистов — пополнение немецкой армии. Художественная правда "Говоря о любом художественном произведении, надо помнить, что существуют понятия "правда жизни" и "правда искусства", и это не одно и то же, — считает Татьяна Приказчикова. — Правда искусства — это жизнь, пропущенная через восприятие автора". Фильм "Враг у ворот" — обычный блокбастер, который создан по определенным канонам, считает эксперт. Там должен быть красивый отважный герой, у него должна быть любимая девушка, и он обязательно должен победить плохих парней. "Что касается поединка с майором Кёнингсом, показанного в фильме, эта история пока не нашла документального подтверждения. Единственным ее источником являются воспоминания самого Зайцева. Возможно, какие-то подобные "дуэли" имели место. Однако этот эпизод очень ярко характеризует, что нашим снайперам приходилось иметь дело не с мальчишками, а с превосходно подготовленным и вооруженным врагом, который внимательно наблюдал и не упускал ни единой возможности нанести удар по нашим бойцам. Вот как можно толковать этот эпизод".

Описание Американские ветераны Второй мировой во время осмотра военной техники, принимавшей участие в битве под Сталинградом, 1982 год © Эдуард Котляков/ТАСС