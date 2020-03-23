Каждую пулю — в фашиста. Как жил герой-снайпер, о котором сняли фильм в Голливуде

Мы расскажем о том, что осталось за кадром американской картины, где сыграли звезды первой величины — Джуд Лоу, Эд Харрис, Боб Хоскинс, почему в Волгограде фильм вызвал неодобрение, и конечно, о героической личности охотника с Урала Василия Зайцева, которому суждено было сыграть одну из значительных ролей в жестокой и кровопролитной Сталинградской битве. Ответить на эти вопросы нам поможет заместитель заведующего информационно-издательским отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Татьяна Приказчикова.
Охотничий промысел
Дедушка Василия был потомственным охотником, из всех внуков, как вспоминал впоследствии сам Зайцев, он сразу "выбрал в любимцы" именно старшего "как первенца из наследников своего сына Григория" и стал его учить охотничьему искусству. В 12 лет, когда другие дети и помыслить не могли об оружии, у Васи уже было ружье — "одноствольная берданка 20-го калибра", подарок дедушки.
Будущий снайпер вспоминал это с особой торжественностью. "Повзрослел за один день: аршин с шапкой, но за плечами настоящее ружье!" Отец, служивший у генерала Брусилова, поддерживал сына. "Расходуй патроны экономно, учись стрелять без промаха". Как будто заранее знал, что это искусство мальчику очень пригодится.
Учился Вася не только стрелять, но и долго ожидать добычу: "Учился читать следы зверей как умную книгу, выслеживал лежки волков, медведей, строил засады так, что дед не мог обнаружить меня, пока я не подавал ему голос".
Всю эту науку мальчик осваивал быстро, однако успехами дед учил не кичиться. "Никогда сам не хвались, лучше больше трудись" — это убеждение мальчик усвоил на всю жизнь, всегда стараясь рассказывать не о себе, а больше о своих воспитанниках, талантливых снайперах.
Война
"В 1937 году меня призвали в армию. По общему физическому развитию, несмотря на малый рост, я оказался пригодным для службы во флоте. Чему был несказанно рад", — пишет Зайцев в своих воспоминаниях.
Началась его служба на Тихоокеанском флоте. Тельняшку Василий считал "символом мужества и отваги", говорил, что она "оттеняет мускулы, делает их рельефными, и если ты не "стручок", не хилый духом, тебе непременно захочется проверить себя на каком-нибудь трудном деле". Не расстался с ней и в пехоте.
"Целых пять лет я с гордостью носил тельняшку, готовил себя для сражений в океанских просторах... А воевать довелось на суше", — писал Зайцев. В сентябре 1942 года ему и его товарищам по флоту пришлось расстаться с морской формой: все они стали пехотинцами — бойцами 284-й стрелковой дивизии.
Однако трудного дела долго не было: "Хотелось быть минером или торпедистом, а меня зачислили писарем артиллерийского отделения".
В 1942 году он наконец получил положительное решение на свои многочисленные просьбы об отправке на фронт. Теперь его тельняшке суждено было оказаться "под гимнастеркой пехотинца" — формировалась рота добровольцев для отправки на фронт.
"Сталинградская битва началась в июле 1942-го далеко от города, в 150 км к юго-западу. Немцы планировали взять город за неделю силами 6-й пехотной полевой армии под командованием генерала (впоследствии фельдмаршала) Паулюса. В открытых пространствах немцы могли использовать свои преимущества в танках и авиации, нанося удары по нашим войскам. В итоге немцы около двух месяцев подходили к Сталинграду. К сентябрю враг стоял у ворот города. В середине сентября в городе начались уличные бои", — говорит Татьяна Приказчикова.
Среди домов танки использовать было невозможно — им негде было двигаться. Авиации проблематично стало бомбить позиции советских войск по другой причине: специальным приказом командующего 62-й армией генерал-лейтенанта Василия Чуйкова нашим войскам надлежало сокращать нейтральные полосы, занимать позиции на расстоянии от немецких не более дальности броска гранаты, так что у немецких летчиков велик был риск попасть по своим.
"Немецкое командование издало приказ за номером 41 от 5 апреля 1942 года, в котором говорилось, что Сталинград должен быть взят с тем, чтобы он утратил свое значение как центр военной промышленностии и узел коммуникаций. Овладеть городом было необходимо еще и для того, чтобы обезопасить фланг своих войск, наступавших на Кавказ", — говорит Приказчикова.
"В Сталинграде было более 200 промышленных предприятий, которые выпускали свыше 80 видов продукции для фронта, в том числе знаменитые танки Т-34 и высококачественную броневую сталь". Это был и порт на Волге, и немцам необходимо было прервать работу крупнейшей водной артерии, по которой в центральные районы страны поступали нефть, каменный уголь, соль, хлопок, стройматериалы, промышленные и продовольственные товары.
"Забегая немного вперед, скажу, что впоследствии получилось так, что 6-я полевая пехотная армия вермахта просто растаяла в уличных боях несмотря на то, что наша армия вступила в них, сильно обескровленная двухмесячными тяжелыми боями на подступах к городу. В поддержку к 6-й армии, наступающей с юга, с северо-запада направилась 4-я танковая армия генерала Гота. Планировалось, что эти армии встретятся и возьмут город".
Однако Сталинградская битва, одно из самых кровопролитных сражений в мировой истории, длившаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, завершилась победой Советской армии, и с этого момента стратегическая инициатива ведения боев перешла к советскому командованию. Но в октябре 1942 года до этого было еще довольно далеко. Тогда задача была одна: немца нужно было во что бы то ни стало остановить.
Необходимы снайперы
"Чуйков пишет о том, что, когда он принял командование армией, в ней не было ни одной части, ни одного соединения, укомплектованного людьми и техникой хотя бы наполовину", — говорит Татьяна Приказчикова. Сами условия городских боев за каждый дом, за каждый подъезд, за каждый выступ стены и лестничную клетку сделали снайперов чрезвычайно востребованными.
"9 ноября 1942 года вышел приказ командующего Сталинградским фронтом генерала Еременко "О развитии снайперского движения и об использовании снайперов в борьбе с врагом". В каждой части к 20 ноября предписывалось создать снайперские группы, успехи стрелков всячески поощрять, а снайперское движение популяризировать".
Сентябрьской ночью, едва сойдя на берег с катера Волжской военной флотилии, бойцы 1047-го полка в составе 284-й стрелковой дивизии, в числе которых был и старшина Зайцев, вступили в бой и отбили у немцев восточные и юго-восточные склоны Мамаева кургана, которые удерживали до конца битвы. Недаром Василий Чуйков писал: "284-я вросла в склоны и отроги Мамаева кургана".
Очень быстро обнаружилось, что он попадает в далеко расположенную цель из обычной винтовки Мосина без оптического прицела. Вот как описывает это сам Зайцев.
"Сидим в яме, слушаем командира полка. Затишье. Вдруг мой товарищ Миша Масаев, что вел наблюдение за противником, крикнул мне: "Вася, фриц показался!" Я вскинул винтовку и, почти не целясь, дал выстрел. Фриц упал. Через несколько секунд там появился второй. Я и второго уложил. "Кто стрелял?" — спросил командир полка, наблюдая в бинокль за происходящим. Комбат доложил: "Главстаршина Зайцев". "Дайте ему снайперскую винтовку, — приказал майор. И подозвав меня, приказал: — Товарищ Зайцев, считайте всех фашистов, которых прикончите. Два уже есть. С них и начинайте свой счет..."
Так моряк и пехотинец, бухгалтер и писарь Василий Зайцев получил "трудное дело", которого так долго ждал: стал снайпером и одним из основателей снайперского движения Сталинградской битвы. За два месяца — с октября по декабрь 1942 года боец 284-й стрелковой дивизии 62-й армии Василий Григорьевич Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника, а всего он успел ликвидировать 242 офицера и солдата вермахта, включая 11 снайперов. Главной целью, конечно, были офицеры вермахта, так как это позволяло дезориентировать солдат в отсутствие командования.
Всего в составе частей двух советских армий — 62-й и 64-й — в период уличных боев действовали 985 снайперов, которые ликвидировали около 30 тыс. солдат и офицеров вермахта. "Это примерно две нацистские дивизии", — отмечает Татьяна Приказчикова.
Зайцев подготовил 28 снайперов, а всего стрелки 1047-го полка, где он служил, ликвидировали 1106 нацистов.
Победа
19 ноября 1942 года началась операция "Уран", в ходе которой за несколько дней Красная армия окружила 300-тысячную группировку противника и с которой начался победоносный перелом военных действий. Но Зайцева в январе 1943 года сильно ранило, он долго лечился, но полностью восстановить зрение так и не удалось. Войну он продолжил в составе 62-й армии, был много раз ранен, и Победу встретил в госпитале в Киеве. В этом городе после войны он и решил остаться. После войны Василий Зайцев написал еще два учебных пособия для снайперов.
За короткое время Василий Зайцев смог проявить себя не только как стрелок, но и как методист и педагог. В 1943 году "Воениздат" выпустил сборник "Из опыта уличных боев", где есть и статья Зайцева "Каждую пулю — в немца!". В небольшом по объему тексте снайпер изложил разработанную им методику работы групп-"шестерок", которая используется в армии и по сей день. Методика заключается в перекрестном действии трех пар "снайпер — наблюдатель". Зайцев привел пример, как вместе с шестерыми своими учениками уничтожил роту из 40 нацистов — пополнение немецкой армии.
Художественная правда
"Говоря о любом художественном произведении, надо помнить, что существуют понятия "правда жизни" и "правда искусства", и это не одно и то же, — считает Татьяна Приказчикова. — Правда искусства — это жизнь, пропущенная через восприятие автора".
Фильм "Враг у ворот" — обычный блокбастер, который создан по определенным канонам, считает эксперт. Там должен быть красивый отважный герой, у него должна быть любимая девушка, и он обязательно должен победить плохих парней.
"Что касается поединка с майором Кёнингсом, показанного в фильме, эта история пока не нашла документального подтверждения. Единственным ее источником являются воспоминания самого Зайцева. Возможно, какие-то подобные "дуэли" имели место. Однако этот эпизод очень ярко характеризует, что нашим снайперам приходилось иметь дело не с мальчишками, а с превосходно подготовленным и вооруженным врагом, который внимательно наблюдал и не упускал ни единой возможности нанести удар по нашим бойцам. Вот как можно толковать этот эпизод".
Помимо того что американский фильм прославил русских стрелков, он имеет как минимум еще один безусловный плюс: в Волгоград хлынул поток иностранцев.
"Они плыли от Москвы до Астрахани с заездом к нам, всколыхнулся интерес к личности снайпера, к нашему городу, к Сталинградской битве. Экскурсоводы приводили группы и говорили: "Обязательно покажите Зайцева!" Ведь они пришли посмотреть на Зайцева, а рядом в витрине — артиллеристы, медики, документы, рассказы о том, как шли бои. Такими фильмами и пробуждается интерес к истории у массового зрителя".
Юлия Острогожская
При подготовке материала использована книга: Зайцев В.Г. За Волгой земли для нас не было. Записки снайпера. — М.: Современник, 1981 (напечатано с учетом последней прижизненной правки автора).