В Приморье станут обучать специалистов по судоремонту на Находкинском СРЗ

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС. Находкинский судоремонтный завод (НСРЗ) создаст учебные классы для обучения технических специалистов. На предприятии будут готовить работников судоремонтной отрасли, которых не хватает в регионе, сообщается в пятницу на сайте правительства Приморского края.

Вопрос повышения привлекательности регионов ДФО для населения и снижение его миграционного оттока - одни из приоритетных задач на Дальнем Востоке. Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что власти готовы оказывать поддержку в строительстве новых предприятий, помогать в строительстве инфраструктуры, заботиться о школах, больницах, чтобы реализовывать в ДФО большие проекты и привлекать специалистов из других регионов.

"Учебные классы для подготовки технических специалистов создадут прямо на территории Находкинского судоремонтного завода. Организовать этот процесс для привлечения работников на профильные предприятия поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Находку", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

В пятницу заместитель министра образования Приморского края Наталья Василянская сообщила ТАСС, что по итогам поездки губернатора на Находкинский судоремонтный завод будет создана рабочая группа, которая определит, когда и каким образом будет происходить обучение на НСРЗ. "Кроме того, сейчас нужно понять, сколько человек предстоит обучать, какое у них базовое образование, какие ресурсы нужны для проведения занятий, в каком объеме и из каких источников будет выделено финансирование на реализацию этого обучения", - уточнила Василянская.

Еще два года назад НСРЗ был банкротом, выполнив последний заказ для строек саммита АТЭС. Сейчас руководство завода волнует вопрос нехватки рабочей силы. "У нас работают специалисты из центральной части России, местных же приходит мало, зачастую низкой квалификации. И кадровый кризис будет усугубляться, потому что аналогичные заводы из тех регионов, откуда к нам приехали люди, сами получили крупные заказы - смысла ехать к нам работать нет", - отметил генеральный директор НСРЗ Николай Болгар.

Глава региона обозначил, что краевые учебные заведения готовы реализовать образовательные программы на обучение и переобучение молодежи и населения, тем более, что судоремонтный завод готов предоставить для этого помещения. "Преподаватели приходили бы сюда и начитывали теорию, далее будущие специалисты сдавали бы уже экзамен по требованиям и квалификациям WorldSkills. Это действенный механизм - сразу на производстве проходить практику, вникать в специфику работы предприятия", - заявил губернатор и поручил краевому министерству образования проработать этот вопрос вместе со службой занятости.

Находкинский судоремонтный завод

Находкинский судоремонтный завод основан в 1951 году, предприятие в 1992 году было акционировано. В последующие годы НСРЗ участвовал в крупных инфраструктурных проектах, реализованных в Приморском крае. Сейчас на заводе строят девять краболовных судов для предприятий Дальнего Востока по программе "квоты под инвестиции".

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2019 года закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты дают право добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. Однако крабодобывающие предприятия по условиям аукциона должны за пять лет построить на российских верфях столько судов, сколько лотов они приобрели. В противном случае, предприятие лишится квоты.