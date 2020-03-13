Окружные полуфиналы конкурса "Учитель будущего" стартовали на юге России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Окружные полуфиналы профессионального конкурса "Учитель будущего", который входит в платформу "Россия - страна возможностей", стартовали в пятницу в Грозном и Ростове-на-Дону. В течение трех дней команды будут проходить испытания, подготовленные в формате "педагогического триатлона", включающего в себя дебаты, методический конструктор и кейс-игру.

"Участниками проекта стали не только учителя крупных образовательных центров, лицеев и гимназий, но и педагоги сельских школ. Конкурс открывает новые имена. Более 50% полуфиналистов ранее не принимали участия в очных этапах профессиональных конкурсов. "Учитель будущего" предоставил возможность проявить себя педагогам из всех регионов России, став поистине народным", - отметил на открытии окружного полуфинала в Грозном руководитель конкурса Андрей Богданцев.

По данным организаторов, от Северного Кавказа на конкурс поступило более 3,5 тыс. заявок, от других южных регионов страны - более 2,7 тыс. Приглашение в полуфинал в каждом округе получили по 52 команды, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. "Это те команды, которые прошли заочный этап тестирования, которые отвечали на ряд вопросов, касающихся и профессиональных знаний того предмета, который они представляют, знаний возрастной психологии и педагогики, и, конечно, надпредметные компетенции - эрудиция, культура речи", - сообщила на открытии окружного полуфинала на юге России заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

Как рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, конкурс вызвал интерес не только у профессионального сообщества педагогов, но и вокруг него. "Известные издательства, крупные корпорации, которые уделяют внимание образованию и строят образование внутри своих организаций, с интересом относятся к этому конкурсу, смотрят, какие новые методики рассматриваются и применяются здесь", - отметил он.

По словам Серикова, очень важно, что в конкурсе принимает участие множество педагогов из сельских районов России. "Огромное количество людей, педагогов приняло участие именно не из крупных городов, не Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, а это именно небольшие города. Огромное количество сельских педагогов, для которых открылся так называемый социальный лифт", - подчеркнул представитель "России - страна возможностей".

"Учитель будущего" - очень интересный и новый конкурс. Мы все с вами спорим, думаем, обсуждаем, каким он должен быть. Многие говорят, что, возможно, скоро нас заменят компьютеры, компьютер нас умнее, трудоспособнее, но самое главное, что компьютер, интернет и телефон никогда не заменят, - это роскошь и радость человеческого общения. И именно это мы в первую очередь должны давать нашим детям", - обратился к собравшимся в Грозном участникам представитель организационного комитета конкурса и победитель Всероссийского конкурса "Учитель года - 2018" Алихан Динаев.

О конкурсе

Первый Всероссийский конкурс учительских команд "Учитель будущего" был запущен 19 ноября 2019 года платформой "Россия - страна возможностей" при поддержке Минпросвещения РФ. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель - поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе мастерской управления "Сенеж" - образовательного центра АНО "Россия - страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.