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На Ставрополье расширят посевы отечественной селекции пропашных культур

Дополнительного финансирования по этому направлению не предусмотрено

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Площади посевов отечественной селекции пропашных культур планируют расширить на Ставрополье на 5%, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства края.

"На Ставрополье площади увеличат на 5%. В посевах озимых зерновых культур семена отечественной селекции используются более чем на 90%. Какого-то дополнительного финансирования по этому направлению не предусмотрено", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в посевах озимых зерновых культур преобладают сорта и гибриды иностранной селекции по таким культурам как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла. "Учитывая дисбаланс отечественной и иностранной селекции Минсельхозом России даны поручения по развитию и увеличению доли семян отечественной селекции в посевах сельскохозяйственных культур на 5%", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства края Вячеслава Дридигера.

Он отметил, что при возделывании гибридов отечественной селекции производственные затраты значительно ниже, а цена на семена ниже в три раза.

Сообщается, что рентабельность сортов и гибридов отечественной селекции может достигать 60%.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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