Проект "Школа молодого предпринимателя" ассоциации исламского бизнеса запустили в Москве

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. Запуск проекта "Школа молодого предпринимателя" Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) состоялся в пятницу в Москве. В шести городах России будут открыты клубы для создания социально ориентированного бизнеса по канонам ислама, сообщил ТАСС автор проекта Руслан Камбиев.

"Международная ассоциация исламского бизнеса при поддержке Фонда президентских грантов начала реализацию проекта "Школа молодого предпринимателя МАИБ". Проект направлен на популяризацию идеи социального предпринимательства и формирование сообщества социально-ответственных предпринимателей среди молодежи в шести регионах РФ: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Грозный, Черкесск", - сказал собеседник агентства.

В рамках проекта на конкурсной основе в каждом регионе будут отобраны по 30 человек, для них будут проведены обучающие тренинги по социальному предпринимательству и эффективной коммуникации, встречи с местными предпринимателями, онлайн-курс по социальному предпринимательству, также они смогут принять участие в бизнес-форумах МАИБ с возможностью презентации своего проекта.

"В результате молодые предприниматели посредством реализации своих бизнес-идей будут способствовать снижению остроты некоторых социальных проблем и решению актуальных для местного сообщества задач", - сказал Камбиев.