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75-летие Победы

Участники "Лыжни памяти" доставят 75 копий Знамени Победы в города Мурманской области

Они пройдут по маршруту длиной 12,6 км вокруг острова Партизанский

МУРМАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Участники "Лыжни Памяти" пройдут по маршруту длиной 12,6 км вокруг острова Партизанский Мурманской области и доставят 75 копий Знамени Победы в гарнизоны и города региона. Об этом в субботу сообщил ТАСС председатель Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Михаил Орешета.

"У нас поступило более 50 заявок для участия в "Лыжне Памяти", мы должны преодолеть расстояние больше 12 км вокруг острова Партизанский 14 марта. Накануне туда выехала группа поддержки, чтобы пробить лыжную трассу, протопить восстановленные после войны землянки, в которых размещаем участников", - рассказал Орешета.

Он пояснил, что на острове Партизанский, который находится в акватории Верхнетуломского водохранилища в 78 км от Мурманска, во время Обороны Заполярья, в 1942-1944 годах, стояли партизанские отряды "Советский Мурман" и "Большевик Заполярья". На довоенных картах он значился как высота 137,2, имя "Партизанский" безымянному острову присвоили в 1987 году решением областного Совета депутатов. "Отсюда партизаны уходили в походы, сюда возвращались, здесь отдыхали, учились воевать. В 1983 году мы восстановили первую из землянок, позже остальные, построили баню, установили обелиски на месте партизанского захоронения, поклонный крест", - сказал Орешета.

Особенностью этого мероприятия, по словам Орешеты, станет использование в лыжном пробеге 75 копий Знамени Победы, которые потом участники доставят в населенные пункты и военные гарнизоны Мурманской области. "Лыжня Памяти" в этом году посвящена 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 100-летию комсомола Мурмана.

"В пробеге на добровольных началах примут участие и ветераны, и молодежь - все, кто уверен в себе и сможет пройти на лыжах такое расстояние. По результатам участники получат дипломы и медали", - сообщил Орешета.

Он добавил также, что вечером после пробега, по традиции, пройдет историко-патриотический слет у костра, на следующий день, 15 марта, - соревнования по стрельбе из пневматического оружия и мастер-класс по строительству иглу.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская область75-летие Победы
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