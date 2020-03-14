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Соревнования по Северному многоборью впервые провели в селе Приморья на средства гранта

В них приняли участие 14 команд по пять человек

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Соревнования по национальным видам спорта коренных малочисленных народов, в том числе состязания по Северному многоборью, впервые провели в Приморском крае благодаря средствам президентского гранта. В празднике Ва:кчайни приняли участие жители села Красный Яр и гости национального парка "Бикин", сообщили ТАСС в пресс-службе национального парка "Бикин".

Национальный парк "Бикин" расположен на территории исконного проживания удэгейцев - одного из коренных малочисленных народов России. Удэгейцы с древних времен были хорошими охотниками, с охотой связан весь жизненный уклад, материальная и духовная культура народа.

"В 2020 году на площадке фестиваля впервые организованы состязания по Северному многоборью, в которых приняли участие 14 команд по пять человек. Гостями и участниками фестиваля стали более 100 человек, приехавших из городов и сел Приморского края. Проведение соревнований стало возможным благодаря гранту, который Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края (его костяк составляют жители села Красный Яр) получил от Фонда президентских грантов для реализации проекта "Приморье - территория межкультурного диалога" <…> На Ва:кчайни гости фестиваля... познакомились с национальной спецификой семьи, быта коренных малочисленных народов, а также особенностями ведения традиционной хозяйственной деятельности", - сообщили ТАСС в нацпарке, уточнив, что сумма гарнта составила 1,2 млн рублей.

Вместе с членами клуба охотников и рыболовов, сотрудники парка "Бикин" позаботились о том, чтобы гости не только смогли попробовать свои силы в состязаниях, в которых охотники показывают свою удаль, сноровку, ловкость, а молодежь осваивает умения и навыки необходимые в тайге, но и прикоснуться к природному и культурному богатству Приморья. На фестивале также состоялась презентация первого в Приморье издания о национальных видах спорта и Северному многоборью, которая была издана на средства гранта.

"Наши традиции отражаются практически во все национальные игры. Например, Зэлигэ, которая имитирует охоту на тайменя. Вот обратите внимание, - игра отражает рыбалку с острогой, а не с сетями. Могу сказать, что наши игры с пеленок готовят детей к жизни и выживанию в тайге, приучают не брать у нее лишнего, относиться к тайге с уважением", - приводят в пресс-службе нацпарка "Бикин" слова председателя совета коренных малочисленных народов национального парка "Бикин" Василия Канчуга

Гости Красного Яра на открытии фестиваля увидели шаманский обряд - потомственный "проводник духов" Василий Дункай попросил благословления богов, поднес им дары и поблагодарил за удачу на охоте.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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